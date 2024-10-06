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В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре
В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 06.10.2024
В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре
Пожар в трехэтажном торговом центре в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:22
2024-10-06T19:22
2024-10-06T19:28
происшествия
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном торговом центре в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России."В 19.00 (совпадает с мск - ред.) пожар полностью ликвидирован", – говорится в Telegram-канале ведомства.В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". В МЧС России сообщили, что на пожаре пострадали трое сотрудников ведомства.
https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html
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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре
МЧС: в дагестанском Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре