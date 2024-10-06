https://ria.ru/20241006/pozhar-1976642707.html

В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре

В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 06.10.2024

В Каспийске полностью потушили пожар в торговом центре

Пожар в трехэтажном торговом центре в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:22

2024-10-06T19:22

2024-10-06T19:28

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976615518_0:0:1015:571_1920x0_80_0_0_1e6885a16a72d1aef9302f3f2b776507.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном торговом центре в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России."В 19.00 (совпадает с мск - ред.) пожар полностью ликвидирован", – говорится в Telegram-канале ведомства.В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". В МЧС России сообщили, что на пожаре пострадали трое сотрудников ведомства.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

каспийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия