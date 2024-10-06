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В Каспийске локализовали пожар в торговом здании
В Каспийске локализовали пожар в торговом здании - РИА Новости, 06.10.2024
В Каспийске локализовали пожар в торговом здании
Пожар в торговом здании в дагестанском Каспийске локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:29
2024-10-06T14:29
2024-10-06T14:39
происшествия
каспийск
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пожар в торговом здании в дагестанском Каспийске локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо". Позже МЧС России сообщило, что пожар охватил 700 квадратных метров."Пожар в Каспийске локализован на 700 квадратах. Тушение продолжают 78 специалистов и 23 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Каспийске локализовали пожар в торговом здании
МЧС: пожар в торговом здании в Каспийске локализован на 700 квадратных метрах