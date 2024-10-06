https://ria.ru/20241006/pozhar-1976614709.html

Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа

Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа - РИА Новости, 06.10.2024

Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа

Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:57

2024-10-06T13:57

2024-10-06T14:03

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники", – говорится в сообщении.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976445581.html

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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС. 2024-10-06T13:57 true PT0M25S

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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)