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Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа
Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа - РИА Новости, 06.10.2024
Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:57
2024-10-06T13:57
2024-10-06T14:03
происшествия
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники", – говорится в сообщении.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976445581.html
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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
2024-10-06T13:57
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РИА Новости
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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа
МЧС: пожар в торговом центре в Каспийске охватил 700 "квадратов" второго этажа