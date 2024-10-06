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В Каспийске загорелся выставочный центр - РИА Новости, 06.10.2024
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13:29 06.10.2024 (обновлено: 15:28 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/pozhar-1976612489.html
В Каспийске загорелся выставочный центр
В Каспийске загорелся выставочный центр - РИА Новости, 06.10.2024
В Каспийске загорелся выставочный центр
Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:29
2024-10-06T15:28
происшествия
коммерческая недвижимость
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. "В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства. В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
каспийск
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
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60
353
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происшествия, коммерческая недвижимость, каспийск, видео
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Каспийск
В Каспийске загорелся выставочный центр
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.
2024-10-06T13:29
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В Каспийске загорелся выставочный центр

В выставочном центре в дагестанском Каспийске загорелся магазин игрушек

© МЧС РоссииПожар в торговом центре Каспийска. Кадр видео
Пожар в торговом центре Каспийска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© МЧС России
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.
"В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства.
В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКаспийск
 
 
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