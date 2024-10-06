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В Каспийске загорелся выставочный центр
В Каспийске загорелся выставочный центр - РИА Новости, 06.10.2024
В Каспийске загорелся выставочный центр
Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:29
2024-10-06T13:29
2024-10-06T15:28
происшествия
коммерческая недвижимость
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. "В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства. В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
каспийск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976615540_0:0:758:568_1920x0_80_0_0_e0b990ae67d10e7a20c5b6b43fbb609d.jpg
Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
2024-10-06T13:29
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, каспийск, видео
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Каспийск
В Каспийске загорелся выставочный центр
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.
2024-10-06T13:29
true
PT0M25S
В Каспийске загорелся выставочный центр
В выставочном центре в дагестанском Каспийске загорелся магазин игрушек
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.
"В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства.
В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.