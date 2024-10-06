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В Каспийске загорелся выставочный центр

В Каспийске загорелся выставочный центр - РИА Новости, 06.10.2024

В Каспийске загорелся выставочный центр

Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:29

2024-10-06T13:29

2024-10-06T15:28

происшествия

коммерческая недвижимость

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. "В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства. В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

каспийск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС. 2024-10-06T13:29 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, каспийск, видео