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На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину - РИА Новости, 06.10.2024
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16:33 06.10.2024 (обновлено: 17:22 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/pozdravleniya-1976627905.html
На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину
На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину - РИА Новости, 06.10.2024
На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину
Сотня листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах итальянского города Генуя, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:33
2024-10-06T17:22
генуя
россия
в мире
италия
владимир путин
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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Сотня листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах итальянского города Генуя, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.На листовках формата А3, расклеенных на стенах домов, заборах и лестницах, фотография Путина подписана "С днем рождения, президент!" на русском и итальянском языках."Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы", — сказал собеседник агентства.По словам Лоруссо, листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра расклеила местная общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Журналист подчеркнул, что в ближайшие дни они подготовят еще одну акцию, которая "также интерпретирует мысли многих итальянцев".Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2024-м ему исполняется 72 года.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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Плакаты с поздравлениями Путину на улицах Генуи
Поддерживающие РФ итальянские активисты разместили на улицах Генуи сотни плакатов с поздравлениями российскому президенту.
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генуя, россия, в мире, италия, владимир путин
Генуя, Россия, В мире, Италия, Владимир Путин
На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину

В Генуе появилась сотня листовок с поздравлениями Путину с днем рождения

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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Сотня листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах итальянского города Генуя, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.
На листовках формата А3, расклеенных на стенах домов, заборах и лестницах, фотография Путина подписана "С днем рождения, президент!" на русском и итальянском языках.
© Фото : Vincenzo LorussoЛистовки с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения в Генуе, Италия
Листовки с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения в Генуе, Италия - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Vincenzo Lorusso
Листовки с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения в Генуе, Италия
"Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы", — сказал собеседник агентства.
По словам Лоруссо, листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра расклеила местная общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Журналист подчеркнул, что в ближайшие дни они подготовят еще одну акцию, которая "также интерпретирует мысли многих итальянцев".
Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2024-м ему исполняется 72 года.
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