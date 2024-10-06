https://ria.ru/20241006/pozdravleniya-1976627905.html

На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину

На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину - РИА Новости, 06.10.2024

На итальянских улицах появились листовки с поздравлениями Путину

Сотня листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах итальянского города Генуя, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:33

2024-10-06T16:33

2024-10-06T17:22

генуя

россия

в мире

италия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976629216_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bed72c033612e0f4f842cc5a21d12933.jpg

РИМ, 6 окт — РИА Новости. Сотня листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах итальянского города Генуя, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.На листовках формата А3, расклеенных на стенах домов, заборах и лестницах, фотография Путина подписана "С днем рождения, президент!" на русском и итальянском языках."Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы", — сказал собеседник агентства.По словам Лоруссо, листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра расклеила местная общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Журналист подчеркнул, что в ближайшие дни они подготовят еще одну акцию, которая "также интерпретирует мысли многих итальянцев".Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2024-м ему исполняется 72 года.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

генуя

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Плакаты с поздравлениями Путину на улицах Генуи Поддерживающие РФ итальянские активисты разместили на улицах Генуи сотни плакатов с поздравлениями российскому президенту. 2024-10-06T16:33 true PT0M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генуя, россия, в мире, италия, владимир путин