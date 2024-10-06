https://ria.ru/20241006/pomosch-1976658000.html

Нидерланды назвали сумму военной помощи Украине

Нидерланды назвали сумму военной помощи Украине - РИА Новости, 06.10.2024

Нидерланды назвали сумму военной помощи Украине

Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:19

2024-10-06T22:19

2024-10-06T22:19

специальная военная операция на украине

украина

нидерланды

россия

сергей лавров

нато

f-16

т-72 "урал"

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ГААГА, 6 окт — РИА Новости. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь примерно на 3,76 миллиарда евро. Эта сумма увеличилась почти на 700 миллионов евро с момента последнего доклада палате представителей (нижней палаты парламента Нидерландов) в июне этого года", - говорится в сообщении Брекелманса, опубликованном на сайте министерства обороны. Как отмечается, большая часть из 700 миллионов евро пришлась на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, ЗРК Patriot и истребителей F-16, а также медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В воскресенье Брекелманс также впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240930/dzhonson-1975352881.html

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

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украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато, f-16, т-72 "урал", в мире