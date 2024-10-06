https://ria.ru/20241006/pokushenie-1976573227.html

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку - РИА Новости, 06.10.2024

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

Правоохранительные органы установили и задержали двух подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T01:28

2024-10-06T01:28

2024-10-06T06:10

нижний тагил

свердловская область

россия

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы установили и задержали двух подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга. По данным следствия, в ночь на 1 октября неизвестные подожгли двери квартиры в доме по улице Красноармейской, где проживает 78-летняя пенсионерка-волонтер, которая собирает гуманитарную помощь. Женщина получила ожоги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества."Установлены и задержаны двое уроженцев Нижнего Тагила, 2005 и 2006 годов рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – сказал Шульга. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались, они утверждают, что не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО, уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Информация, ранее размещенная в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей", – отметил Горелых.

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

нижний тагил

свердловская область

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нижний тагил, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия