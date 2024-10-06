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В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку - РИА Новости, 06.10.2024
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01:28 06.10.2024 (обновлено: 06:10 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/pokushenie-1976573227.html
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку - РИА Новости, 06.10.2024
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку
Правоохранительные органы установили и задержали двух подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:28
2024-10-06T06:10
нижний тагил
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы установили и задержали двух подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга. По данным следствия, в ночь на 1 октября неизвестные подожгли двери квартиры в доме по улице Красноармейской, где проживает 78-летняя пенсионерка-волонтер, которая собирает гуманитарную помощь. Женщина получила ожоги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества."Установлены и задержаны двое уроженцев Нижнего Тагила, 2005 и 2006 годов рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – сказал Шульга. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались, они утверждают, что не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО, уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Информация, ранее размещенная в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей", – отметил Горелых.
https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html
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нижний тагил, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку-волонтера

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы установили и задержали двух подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.
По данным следствия, в ночь на 1 октября неизвестные подожгли двери квартиры в доме по улице Красноармейской, где проживает 78-летняя пенсионерка-волонтер, которая собирает гуманитарную помощь. Женщина получила ожоги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
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"Установлены и задержаны двое уроженцев Нижнего Тагила, 2005 и 2006 годов рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – сказал Шульга.
Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались, они утверждают, что не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО, уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Информация, ранее размещенная в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей", – отметил Горелых.
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