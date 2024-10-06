https://ria.ru/20241006/pogoda-1976610971.html

Москвичей предупредили о сильном дожде

Москвичей предупредили о сильном дожде - РИА Новости, 06.10.2024

Москвичей предупредили о сильном дожде

Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:11

2024-10-06T13:11

2024-10-06T13:11

общество

москва

погода

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 09.00 7 октября в столице ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду.

https://ria.ru/20241004/otoplenie-1897584168.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода