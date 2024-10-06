Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном дожде - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/pogoda-1976610971.html
Москвичей предупредили о сильном дожде
Москвичей предупредили о сильном дожде - РИА Новости, 06.10.2024
Москвичей предупредили о сильном дожде
Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:11
2024-10-06T13:11
общество
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_0:32:3058:1752_1920x0_80_0_0_3bfb2378b34498d104c91fa66334e2d9.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 09.00 7 октября в столице ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду.
https://ria.ru/20241004/otoplenie-1897584168.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_a33fe7276a9ed64c29c7efe6a20722b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о сильном дожде

Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18:00 и до 9:00 7 октября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 09.00 7 октября в столице ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду.
Отопление 2023 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Отопление в Москве в 2024 году: когда включат, как подготовиться к сезону
4 октября, 17:56
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала