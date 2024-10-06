https://ria.ru/20241006/pogoda-1976610971.html
Москвичей предупредили о сильном дожде
Москвичей предупредили о сильном дожде - РИА Новости, 06.10.2024
Москвичей предупредили о сильном дожде
Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:11
2024-10-06T13:11
2024-10-06T13:11
общество
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_0:32:3058:1752_1920x0_80_0_0_3bfb2378b34498d104c91fa66334e2d9.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18.00 и до 9.00 понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 09.00 7 октября в столице ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду.
https://ria.ru/20241004/otoplenie-1897584168.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_a33fe7276a9ed64c29c7efe6a20722b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили о сильном дожде
Сильный дождь ожидается в воскресенье в Москве после 18:00 и до 9:00 7 октября