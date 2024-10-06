https://ria.ru/20241006/podmoskove-1976621260.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона - РИА Новости, 06.10.2024
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:20
2024-10-06T15:20
2024-10-06T15:31
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. "С Днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием! … В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что сегодня Московская область — это динамичный регион с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом. "Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента и вашему участию в жизни региона", - добавил Воробьев. Ежегодно с 2001 года День рождения Московской области отмечается в первое воскресенье октября.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей региона с 95-летием
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона
с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет.
"С Днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием! … В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сегодня Московская область — это динамичный регион с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.
"Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента и вашему участию в жизни региона", - добавил Воробьев.
Ежегодно с 2001 года День рождения Московской области отмечается в первое воскресенье октября.