Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:20 06.10.2024 (обновлено: 15:31 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/podmoskove-1976621260.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона - РИА Новости, 06.10.2024
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:20
2024-10-06T15:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976622865_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_6873108ff0f46f877f171a238fd54722.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. "С Днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием! … В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что сегодня Московская область — это динамичный регион с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом. "Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента и вашему участию в жизни региона", - добавил Воробьев. Ежегодно с 2001 года День рождения Московской области отмечается в первое воскресенье октября.
https://ria.ru/20240617/andreyvorobev-1953418688.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976622865_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_cee0a54e262cc631090bc999c0ab80fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей региона с 95-летием

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет.
"С Днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием! … В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сегодня Московская область — это динамичный регион с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.
"Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента и вашему участию в жизни региона", - добавил Воробьев.
Ежегодно с 2001 года День рождения Московской области отмечается в первое воскресенье октября.
Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО
17 июня, 14:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала