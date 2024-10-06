https://ria.ru/20241006/podmoskove-1976621260.html

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона - РИА Новости, 06.10.2024

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:20

2024-10-06T15:20

2024-10-06T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976622865_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_6873108ff0f46f877f171a238fd54722.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем рождения Подмосковья, которому исполнилось 95 лет. "С Днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием! … В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что сегодня Московская область — это динамичный регион с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом. "Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента и вашему участию в жизни региона", - добавил Воробьев. Ежегодно с 2001 года День рождения Московской области отмечается в первое воскресенье октября.

https://ria.ru/20240617/andreyvorobev-1953418688.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев