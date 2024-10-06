https://ria.ru/20241006/peydzhery-1976598863.html

WP узнала детали операции Израиля по подрыву пейджеров "Хезболлы"

WP узнала детали операции Израиля по подрыву пейджеров "Хезболлы" - РИА Новости, 06.10.2024

WP узнала детали операции Израиля по подрыву пейджеров "Хезболлы"

Израиль начал планировать операцию по подрыву пейджеров ливанского движения "Хезболла" в 2022 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на израильских,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:26

2024-10-06T10:26

2024-10-06T10:26

в мире

израиль

ливан

иран

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хезболла

моссад

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль начал планировать операцию по подрыву пейджеров ливанского движения "Хезболла" в 2022 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на израильских, ближневосточных и американских чиновников. "Идея операции с пейджерами появилась в 2022 году", - пишет газета. В то же время отмечается, что израильская спецслужба "Моссад" начала без ведома "Хезболлы" поставлять ей заминированные и снабженные системой прослушки рации еще в 2015 году. Чиновники заявили изданию, что на протяжении девяти лет "Моссад" ограничивался прослушкой раций. По данным издания, к закупке большого числа тайваньских пейджеров Apollo AR924 "Хезболлу" подтолкнула неназванная женщина, специалист по маркетингу, которая ранее работала в тайваньской фирме, однако позднее создала собственную компанию и получила лицензию на продажу пейджеров Apollo. Производство проданных движению пейджеров было перепоручено третьей компании, однако, как пишет издание, женщина, организовавшую сделку с "Хезболлой", не знала, что в действительности пейджеры с взрывчаткой внутри были произведены в Израиле по заказу "Моссада". Израильские чиновники заявили газете, что "Хезболла" разбирала некоторые из закупленных пейджеров, чтобы их проверить, однако взрывчатка была заложена таким образом, что ее было практически невозможно обнаружить. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973691080.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, иран, мария захарова, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, детонация сотен пейджеров в ливане