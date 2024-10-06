WP узнала детали операции Израиля по подрыву пейджеров "Хезболлы"
WP: Израиль начал планировать операцию по подрыву пейджеров "Хезболлы" в 2022 г
© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль начал планировать операцию по подрыву пейджеров ливанского движения "Хезболла" в 2022 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на израильских, ближневосточных и американских чиновников.
"Идея операции с пейджерами появилась в 2022 году", - пишет газета.
В то же время отмечается, что израильская спецслужба "Моссад" начала без ведома "Хезболлы" поставлять ей заминированные и снабженные системой прослушки рации еще в 2015 году. Чиновники заявили изданию, что на протяжении девяти лет "Моссад" ограничивался прослушкой раций.
По данным издания, к закупке большого числа тайваньских пейджеров Apollo AR924 "Хезболлу" подтолкнула неназванная женщина, специалист по маркетингу, которая ранее работала в тайваньской фирме, однако позднее создала собственную компанию и получила лицензию на продажу пейджеров Apollo.
Производство проданных движению пейджеров было перепоручено третьей компании, однако, как пишет издание, женщина, организовавшую сделку с "Хезболлой", не знала, что в действительности пейджеры с взрывчаткой внутри были произведены в Израиле по заказу "Моссада".
Израильские чиновники заявили газете, что "Хезболла" разбирала некоторые из закупленных пейджеров, чтобы их проверить, однако взрывчатка была заложена таким образом, что ее было практически невозможно обнаружить.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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