https://ria.ru/20241006/osvobozhdenie-1976579983.html

"Не удержать": в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой

"Не удержать": в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой - РИА Новости, 06.10.2024

"Не удержать": в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой

Потеря Угледара открывает для российской армии возможность освобождения всей территории Донецкой Народной Республики уже этой зимой, такое мнение высказал... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T05:57

2024-10-06T05:57

2024-10-06T07:56

специальная военная операция на украине

в мире

киев

красноармейск

донецкая народная республика

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Потеря Угледара открывает для российской армии возможность освобождения всей территории Донецкой Народной Республики уже этой зимой, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.Он напомнил, что после освобождения Угледара российские войска продолжают наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, который также имеет важное стратегическое значение."Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать", — предупредил эксперт.Офицер отметил, что в текущих реалиях ВСУ должны перейти к обороне, а о каких-либо наступательных действиях и говорить не приходится."Теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу. <…> Перспектива возвращения <…> территорий отдалилась еще сильнее", — предупредил отставной военный.По мнению Рите, неудачный визит Зеленского в Вашингтон, в ходе которого требования Владимира Зеленского не были удовлетворены, только приближает полное освобождение ДНР российскими войсками."После того как <…> Владимир Зеленский вернулся со встречи с президентом США Джо Байденом без удовлетворения своих важнейших требований, контроль Украины над Донецкой областью может сойти на нет уже будущей зимой", — предположил он.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html

https://ria.ru/20241003/taktika-1976071816.html

https://ria.ru/20241005/unichtozhenie-1976469752.html

киев

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, киев, красноармейск, донецкая народная республика, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, focus