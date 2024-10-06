"Не удержать": в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой
Полковник Тиле: Россия может уже этой зимой освободить всю территорию ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Потеря Угледара открывает для российской армии возможность освобождения всей территории Донецкой Народной Республики уже этой зимой, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.
Он напомнил, что после освобождения Угледара российские войска продолжают наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, который также имеет важное стратегическое значение.
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"Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать", — предупредил эксперт.
Офицер отметил, что в текущих реалиях ВСУ должны перейти к обороне, а о каких-либо наступательных действиях и говорить не приходится.
"Теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу. <…> Перспектива возвращения <…> территорий отдалилась еще сильнее", — предупредил отставной военный.
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По мнению Рите, неудачный визит Зеленского в Вашингтон, в ходе которого требования Владимира Зеленского не были удовлетворены, только приближает полное освобождение ДНР российскими войсками.
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"После того как <…> Владимир Зеленский вернулся со встречи с президентом США Джо Байденом без удовлетворения своих важнейших требований, контроль Украины над Донецкой областью может сойти на нет уже будущей зимой", — предположил он.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.