https://ria.ru/20241006/oruzhie-1976611113.html

Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро

Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро - РИА Новости, 06.10.2024

Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро

Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для ВМС, пишет Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:14

2024-10-06T13:14

2024-10-06T14:15

в мире

германия

турция

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для ВМС, пишет Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики, представленные в бундестаг. "Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Турции", — говорится в публикации. По информации Spiegel, речь идет о 100 управляемых ракетах для средств корабельной ПВО, 28 торпедах SeaHake, а также пакетах компонентов для модернизации турецких подводных лодок типа U209 и деталей двигателей для корветов и фрегатов. В общей сложности пакет для Турции может обойтись в 336 миллионов евро, отмечает журнал, подчеркивая, что в доступном документе финансовые рамки сделки не упоминаются. Германия оставалась последней страной, не отменившей эмбарго на поставки оружия Анкаре.

https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html

https://ria.ru/20230523/svoboda-1873712110.html

германия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, турция, нато