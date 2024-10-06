https://ria.ru/20241006/oruzhie-1976611113.html
Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро
Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро - РИА Новости, 06.10.2024
Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро
Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для ВМС, пишет Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:14
2024-10-06T13:14
2024-10-06T14:15
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для ВМС, пишет Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики, представленные в бундестаг. "Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Турции", — говорится в публикации. По информации Spiegel, речь идет о 100 управляемых ракетах для средств корабельной ПВО, 28 торпедах SeaHake, а также пакетах компонентов для модернизации турецких подводных лодок типа U209 и деталей двигателей для корветов и фрегатов. В общей сложности пакет для Турции может обойтись в 336 миллионов евро, отмечает журнал, подчеркивая, что в доступном документе финансовые рамки сделки не упоминаются. Германия оставалась последней страной, не отменившей эмбарго на поставки оружия Анкаре.
https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html
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в мире, германия, турция, нато
В мире, Германия, Турция, НАТО
Германия одобрила поставку оружия Турции на несколько сотен миллионов евро
Германия одобрила поставку оружия Турции в общей сложности на 336 миллионов евро
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для ВМС, пишет Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики, представленные в бундестаг.
"Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО
Турции", — говорится в публикации.
По информации Spiegel, речь идет о 100 управляемых ракетах для средств корабельной ПВО, 28 торпедах SeaHake, а также пакетах компонентов для модернизации турецких подводных лодок типа U209 и деталей двигателей для корветов и фрегатов.
В общей сложности пакет для Турции может обойтись в 336 миллионов евро, отмечает журнал, подчеркивая, что в доступном документе финансовые рамки сделки не упоминаются.
Германия оставалась последней страной, не отменившей эмбарго на поставки оружия Анкаре.