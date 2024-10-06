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Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше - РИА Новости, 06.10.2024
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18:55 06.10.2024 (обновлено: 21:30 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/orban-1976639647.html
Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше
Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше - РИА Новости, 06.10.2024
Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:55
2024-10-06T21:30
в мире
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венгрия
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут крупнейшей политической силой и смогут "занять Брюссель". Орбан напомнил успехи правых в Европе последних лет: формирование правого правительства в Италии, победы правых партий на парламентских выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также создание фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте. "Сейчас мы укрепляем европейскую партию патриотов и движемся вперед в сторону объединения правых в Европе. Мы не остановимся. В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе. Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной", - написал Орбан в соцсети Х. По его словам, правые должны не уходить из Брюсселя, а "занять" его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
https://ria.ru/20241004/orban-1976328595.html
https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html
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в мире, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент, франция, польша
В мире, Европа, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Европарламент, Франция, Польша
Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше

Орбан надеется, что правые придут к власти во Франции и Польше и займут Брюссель

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут крупнейшей политической силой и смогут "занять Брюссель".
Орбан напомнил успехи правых в Европе последних лет: формирование правого правительства в Италии, победы правых партий на парламентских выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также создание фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Политика ЕС привела к экономической холодной войне, заявил Орбан
4 октября, 11:54
"Сейчас мы укрепляем европейскую партию патриотов и движемся вперед в сторону объединения правых в Европе. Мы не остановимся. В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе. Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной", - написал Орбан в соцсети Х.
По его словам, правые должны не уходить из Брюсселя, а "занять" его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
30 июня, 12:48
 
В миреЕвропаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанАндрей БабишЕвропарламентФранцияПольша
 
 
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