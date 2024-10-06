Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше
Орбан надеется, что правые придут к власти во Франции и Польше и займут Брюссель
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут крупнейшей политической силой и смогут "занять Брюссель".
Орбан напомнил успехи правых в Европе последних лет: формирование правого правительства в Италии, победы правых партий на парламентских выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также создание фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте.
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"Сейчас мы укрепляем европейскую партию патриотов и движемся вперед в сторону объединения правых в Европе. Мы не остановимся. В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе. Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной", - написал Орбан в соцсети Х.
По его словам, правые должны не уходить из Брюсселя, а "занять" его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
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