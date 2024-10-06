https://ria.ru/20241006/orban-1976639647.html

Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше

Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше - РИА Новости, 06.10.2024

Орбан выразил надежду, что правые вернутся к власти во Франции и Польше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:55

2024-10-06T18:55

2024-10-06T21:30

в мире

европа

венгрия

брюссель

виктор орбан

андрей бабиш

европарламент

франция

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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше, тогда объединенные правые Европы станут крупнейшей политической силой и смогут "занять Брюссель". Орбан напомнил успехи правых в Европе последних лет: формирование правого правительства в Италии, победы правых партий на парламентских выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также создание фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте. "Сейчас мы укрепляем европейскую партию патриотов и движемся вперед в сторону объединения правых в Европе. Мы не остановимся. В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе. Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной", - написал Орбан в соцсети Х. По его словам, правые должны не уходить из Брюсселя, а "занять" его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.

https://ria.ru/20241004/orban-1976328595.html

https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html

европа

венгрия

брюссель

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в мире, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент, франция, польша