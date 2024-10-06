https://ria.ru/20241006/obstrely-1976634143.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:57

2024-10-06T17:57

2024-10-06T17:57

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, задействовав в том числе кассетные, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Также, по данным представительства, с 14.20 до 16.50 украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Горловке, шесть из которых были кассетными. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, сцкк, нато, происшествия, вооруженные силы украины