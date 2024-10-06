https://ria.ru/20241006/obstrel-1976652584.html

При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя

При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 06.10.2024

При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, один пострадал при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T21:22

2024-10-06T21:22

2024-10-06T21:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, один пострадал при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Два человека погибли, еще один мирный житель получил ранения в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка после применения ВСУ ствольной артиллерии погиб мужчина 1964 года рождения, второй погибший - мужчина 1943 года рождения - скончался в Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА пострадала женщина 1973 года рождения. По его данным, ВСУ в воскресенье совершили 25 вооруженных атак, выпустив более 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

горловка

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия