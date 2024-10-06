https://ria.ru/20241006/obstrel-1976652584.html
При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя
При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 06.10.2024
При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, один пострадал при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:22
2024-10-06T21:22
2024-10-06T21:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, один пострадал при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Два человека погибли, еще один мирный житель получил ранения в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка после применения ВСУ ствольной артиллерии погиб мужчина 1964 года рождения, второй погибший - мужчина 1943 года рождения - скончался в Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА пострадала женщина 1973 года рождения. По его данным, ВСУ в воскресенье совершили 25 вооруженных атак, выпустив более 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
горловка
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя
Пушилин: при обстрелах ДНР ВСУ погибли два мужчины и пострадала женщина
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости.
Два мирных жителя погибли, один пострадал при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава
региона Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще один мирный житель получил ранения в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка после применения ВСУ ствольной артиллерии погиб мужчина 1964 года рождения, второй погибший - мужчина 1943 года рождения - скончался в Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса.
Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА пострадала женщина 1973 года рождения.
По его данным, ВСУ в воскресенье совершили 25 вооруженных атак, выпустив более 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.