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При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 06.10.2024 (обновлено: 20:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/obstrel-1976646426.html
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:16
2024-10-06T20:26
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем в Telegram-канале.Кроме того, Гладков уточнил, что повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется."Администрация и оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", - добавил он.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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шебекино
белгородская область
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем в Telegram-канале.
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Кроме того, Гладков уточнил, что повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется.
"Администрация и оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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