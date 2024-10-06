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При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:16
2024-10-06T20:16
2024-10-06T20:26
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем в Telegram-канале.Кроме того, Гладков уточнил, что повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется."Администрация и оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", - добавил он.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадала женщина