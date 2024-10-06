https://ria.ru/20241006/obstrel-1976646426.html

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T20:16

2024-10-06T20:16

2024-10-06T20:26

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем в Telegram-канале.Кроме того, Гладков уточнил, что повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется."Администрация и оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", - добавил он.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины