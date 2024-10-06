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При украинском обстреле ДНР пострадали два человека
При украинском обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 06.10.2024
При украинском обстреле ДНР пострадали два человека
Мужчина и женщина тяжело ранены в ДНР в результате субботнего обстрела ВСУ с применением РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:32
2024-10-06T16:32
2024-10-06T21:31
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина тяжело ранены в ДНР в результате субботнего обстрела ВСУ с применением РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Фиксация последствий обстрела населённого пункта Сигнальное в 14.57 5 октября 2024 года посёлка Сигнальное... с применением РСЗО... Имеются подтвержденные данные о получении тяжёлых ранений супружеской парой: женщины 1998 года рождения и мужчины 1995 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В ведомстве добавили, что в результате украинской атаки в ДНР были также повреждены два частных жилых дома.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
При украинском обстреле ДНР пострадали два человека
СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ ДНР пострадала супружеская пара