https://ria.ru/20241006/obstrel-1976627757.html

При украинском обстреле ДНР пострадали два человека

При украинском обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 06.10.2024

При украинском обстреле ДНР пострадали два человека

Мужчина и женщина тяжело ранены в ДНР в результате субботнего обстрела ВСУ с применением РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:32

2024-10-06T16:32

2024-10-06T21:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина тяжело ранены в ДНР в результате субботнего обстрела ВСУ с применением РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Фиксация последствий обстрела населённого пункта Сигнальное в 14.57 5 октября 2024 года посёлка Сигнальное... с применением РСЗО... Имеются подтвержденные данные о получении тяжёлых ранений супружеской парой: женщины 1998 года рождения и мужчины 1995 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В ведомстве добавили, что в результате украинской атаки в ДНР были также повреждены два частных жилых дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, происшествия