https://ria.ru/20241006/obstrel-1976615194.html
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии
Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:06
2024-10-06T14:06
2024-10-06T15:05
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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии."Беспилотники нанесли авиаудары по автомобилям, перевозящим гуманитарную помощью, в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.) в Хомсе", - заявил источник.
https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html
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в мире, сирия, хомс (город)
В мире, Сирия, Хомс (город)
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии
БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в сирийской провинции Хомс
ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии.
"Беспилотники нанесли авиаудары по автомобилям, перевозящим гуманитарную помощью, в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.) в Хомсе", - заявил источник.