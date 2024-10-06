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Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024
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14:06 06.10.2024 (обновлено: 15:05 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/obstrel-1976615194.html
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии
Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:06
2024-10-06T15:05
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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии."Беспилотники нанесли авиаудары по автомобилям, перевозящим гуманитарную помощью, в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.) в Хомсе", - заявил источник.
https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html
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в мире, сирия, хомс (город)
В мире, Сирия, Хомс (город)
Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии

БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в сирийской провинции Хомс

© Фото : SANAСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии.
"Беспилотники нанесли авиаудары по автомобилям, перевозящим гуманитарную помощью, в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.) в Хомсе", - заявил источник.
Пожарная машина в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
Вчера, 14:14
 
В миреСирияХомс (город)
 
 
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