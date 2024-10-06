https://ria.ru/20241006/obstrel-1976615194.html

Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии

Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024

Источник: БПЛА обстреляли автомобили с гумпомощью в Сирии

Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:06

2024-10-06T14:06

2024-10-06T15:05

в мире

сирия

хомс (город)

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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Беспилотники атаковали автомобили с гуманитарной помощью в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии."Беспилотники нанесли авиаудары по автомобилям, перевозящим гуманитарную помощью, в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.) в Хомсе", - заявил источник.

https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html

сирия

хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город)