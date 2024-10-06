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Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/obstrel-1976598688.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:21
2024-10-06T10:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Кроме обстрелов, зафиксирована 31 атака с использованием беспилотников. За отчетный период различные повреждения получили 2 частных дома, инфраструктурный объект и два автомобиля. "В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов. Без пострадавших и повреждений. В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачёвка атакованы двумя беспилотниками. Без последствий. В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакован с помощью 26 боеприпасов и 4 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и шести селам выпущены 49 снарядов и 5 БПЛА. В Краснояружском районе по семи селам выпущены 18 боеприпасов и 6 дронов. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников… Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
старооскольский городской округ
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белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 130 снарядов по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Кроме обстрелов, зафиксирована 31 атака с использованием беспилотников. За отчетный период различные повреждения получили 2 частных дома, инфраструктурный объект и два автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов. Без пострадавших и повреждений. В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачёвка атакованы двумя беспилотниками. Без последствий. В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакован с помощью 26 боеприпасов и 4 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и шести селам выпущены 49 снарядов и 5 БПЛА. В Краснояружском районе по семи селам выпущены 18 боеприпасов и 6 дронов.
"Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников… Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районСтарооскольский городской округВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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