Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 130 снарядов по Белгородской области за сутки
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Кроме обстрелов, зафиксирована 31 атака с использованием беспилотников. За отчетный период различные повреждения получили 2 частных дома, инфраструктурный объект и два автомобиля.
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"В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов. Без пострадавших и повреждений. В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачёвка атакованы двумя беспилотниками. Без последствий. В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакован с помощью 26 боеприпасов и 4 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и шести селам выпущены 49 снарядов и 5 БПЛА. В Краснояружском районе по семи селам выпущены 18 боеприпасов и 6 дронов.
"Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников… Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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