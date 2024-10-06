https://ria.ru/20241006/obstrel-1976598688.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 130 снарядами за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:21

2024-10-06T10:21

2024-10-06T10:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 130 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Кроме обстрелов, зафиксирована 31 атака с использованием беспилотников. За отчетный период различные повреждения получили 2 частных дома, инфраструктурный объект и два автомобиля. "В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов. Без пострадавших и повреждений. В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачёвка атакованы двумя беспилотниками. Без последствий. В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакован с помощью 26 боеприпасов и 4 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и шести селам выпущены 49 снарядов и 5 БПЛА. В Краснояружском районе по семи селам выпущены 18 боеприпасов и 6 дронов. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников… Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

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белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, происшествия