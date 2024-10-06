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Число погибших при наводнении в Боснии и Герцеговине увеличилось до 18

Число погибших при наводнении в Боснии и Герцеговине увеличилось до 18 - РИА Новости, 06.10.2024

Число погибших при наводнении в Боснии и Герцеговине увеличилось до 18

Число погибших при разрушительном наводнении в Герцеговино-Неретванском (ГНК) и соседнем Среднебоснийском кантоне (округах) на юго-западе Боснии и Герцеговины... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:58

2024-10-06T08:58

2024-10-06T08:58

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БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Число погибших при разрушительном наводнении в Герцеговино-Неретванском (ГНК) и соседнем Среднебоснийском кантоне (округах) на юго-западе Боснии и Герцеговины (БиГ) возросло до 18, сообщили местные власти. Проливные дожди и оползни в ночь на 4 октября вызвали наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне и прежде всего, в муниципалитете Ябланица. Правительство хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ объявило режим стихийного бедствия. "Согласно официальным данным штаба гражданской защиты ГНК и МВД, число погибших в пострадавших от наводнения районах возросло до 15, из которых 13 обнаружено в Ябланице, двое в муниципалитете Кониц. Спасатели в субботу обнаружили еще два тела - одно в селе Бутурович-Поле под городом Кониц, другое в Доня-Ябланице", - указали власти Герцеговино-Неретванского кантона на своем сайте. В муниципалитете Фойница соседнего Среднебосанского кантона экстренные службы сообщили о гибели трех местных жителей. МВД Сербии утром в воскресенье направило 36 спасателей Сектора по ЧС и 12 автомобилей и два экскаватора от госпредприятия "Воды Сербии" для борьбы с последствиями стихии в БиГ. Как заявил министр Ивица Дачич, официальный Белград готов еще помогать людьми, специальной техникой и если потребуется, вертолетами. Ранее принято решение о том, что телекоммуникационная компания в собственности ФБиГ - BH Telecom - выделит 1,5 миллиона конвертируемых марок (около 750 тысяч евро) пострадавшим районам. Власти БиГ направили в пострадавшие от наводнения районы инженерное подразделение армии для помощи и вертолет МО для эвакуации пострадавших, направлен запрос миротворческой миссии EUFOR и Механизму гражданской защиты ЕС о помощи. О готовности оказать всю возможную помощь в пятницу заявил президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик сообщил о выделении 50 тысяч конвертируемых марок (около 25 тысяч евро) каждому из пострадавших муниципалитетов. Патриарх Сербский Порфирий распорядился выделить 100 тысяч евро из церковных средств в помощь семьям пострадавших. В СМИ и соцсетях в пятницу распространяются видеозаписи разрушенных домов и дорог, последствий стихии. Речь идёт о гористом относительно труднодоступном районе БиГ близ крупнейшей реки Неретва в хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ.

https://ria.ru/20240921/polsha-1973977368.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, милорад додик, евросоюз