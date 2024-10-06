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В Запорожской области представили к наградам добровольцев из отрядов "Барс" - РИА Новости, 06.10.2024
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05:11 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/nagrazhdenie-1976578201.html
В Запорожской области представили к наградам добровольцев из отрядов "Барс"
В Запорожской области представили к наградам добровольцев из отрядов "Барс" - РИА Новости, 06.10.2024
В Запорожской области представили к наградам добровольцев из отрядов "Барс"
Добровольцы из отрядов "Барс" в Запорожской области получили государственные и ведомственные награды, сообщили журналистам в российской группировке войск... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:11
2024-10-06T05:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Добровольцы из отрядов "Барс" в Запорожской области получили государственные и ведомственные награды, сообщили журналистам в российской группировке войск "Днепр". "Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды добровольцам добровольческих отрядов "Барс" группировки войск "Днепр" в Запорожской области. &lt;...&gt; Всего были награждены около 180 добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в распространенном сообщении. Отмечается, что в числе награжденных медалью "За храбрость" командир минометного расчета отряда "Барс-11" с позывным "Манул". Его наградили за успешное вскрытие блиндажа и поражение живой силы противника. Доброволец служит в зоне спецоперации с сентября 2023 года. Туляганов от имени верховного главнокомандующего и руководства Минобороны России поблагодарил добровольцев за эффективную работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач. "Сразу после награждения добровольцы вернулись к выполнению боевых задач", - добавили в группировке войск "Днепр".
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976561247.html
https://ria.ru/20241003/nagrady-1976209255.html
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запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
В Запорожской области представили к наградам добровольцев из отрядов "Барс"

Добровольцы из отрядов "Барс" в Запорожской области получили госнаграды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Добровольцы из отрядов "Барс" в Запорожской области получили государственные и ведомственные награды, сообщили журналистам в российской группировке войск "Днепр".
"Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды добровольцам добровольческих отрядов "Барс" группировки войск "Днепр" в Запорожской области. <...> Всего были награждены около 180 добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в распространенном сообщении.
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Отмечается, что в числе награжденных медалью "За храбрость" командир минометного расчета отряда "Барс-11" с позывным "Манул". Его наградили за успешное вскрытие блиндажа и поражение живой силы противника. Доброволец служит в зоне спецоперации с сентября 2023 года.
Туляганов от имени верховного главнокомандующего и руководства Минобороны России поблагодарил добровольцев за эффективную работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач. "Сразу после награждения добровольцы вернулись к выполнению боевых задач", - добавили в группировке войск "Днепр".
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