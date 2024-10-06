Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/naemniki-1976580401.html
Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании
Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании - РИА Новости, 06.10.2024
Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании
Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой для разведки и разминирования,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T06:13
2024-10-06T06:13
специальная военная операция на украине
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой для разведки и разминирования, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух". "Ну в основном наемники запускают первых, запускают украинцев. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами… Я знаю, как они работают. Трусливо, допустим, но… как заградотряды. Вперед загоняют украинцев. Работают как заградотряд. Да, когда уже все проверено, разминировано, тогда могут они пройти", - сказал российский офицер. Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух" был награжден орденом "Мужества" за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976350649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, В мире
Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании

Боец ВС России: наемники НАТО пускают солдат ВСУ вперед для разминирования

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой для разведки и разминирования, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух".
"Ну в основном наемники запускают первых, запускают украинцев. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами… Я знаю, как они работают. Трусливо, допустим, но… как заградотряды. Вперед загоняют украинцев. Работают как заградотряд. Да, когда уже все проверено, разминировано, тогда могут они пройти", - сказал российский офицер.
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных
4 октября, 12:55
Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух" был награжден орденом "Мужества" за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала