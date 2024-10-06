https://ria.ru/20241006/naemniki-1976580401.html

Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании

Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании - РИА Новости, 06.10.2024

Боец рассказал, как наемники прячутся за солдатами ВСУ при разминировании

Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой для разведки и разминирования,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T06:13

2024-10-06T06:13

2024-10-06T06:13

специальная военная операция на украине

нато

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой для разведки и разминирования, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух". "Ну в основном наемники запускают первых, запускают украинцев. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами… Я знаю, как они работают. Трусливо, допустим, но… как заградотряды. Вперед загоняют украинцев. Работают как заградотряд. Да, когда уже все проверено, разминировано, тогда могут они пройти", - сказал российский офицер. Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным "Пух" был награжден орденом "Мужества" за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976350649.html

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2024

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нато, в мире