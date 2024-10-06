https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html

"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара

"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара - РИА Новости, 06.10.2024

"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара

Владимира Зеленского ждет военный мятеж в стране после сдачи Угледара, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:43

2024-10-06T15:43

2024-10-06T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

киев

угледар

россия

олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет военный мятеж в стране после сдачи Угледара, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Теперь вы уже несетесь в неуправляемом болиде прямо на станцию "бунт" — суровый, кровавый и беспощадный. Будет военный мятеж. <…> Пришло время. Пришло время военных", — отметил он.По словам эксперта, то, как Владимир Зеленский сознательно допустил уничтожение 72-ой бригады ВСУ в Угледаре, стало уроком для других военных. При этом экс-советник обратил внимание, что сейчас новобранцы уже не добровольцы, а те, кого насильно отправили на фронт."Эти люди, получив оружие и все остальное, <…> терпеть это издевательство и насилие, которые над ними сделали, не будут и они придут с оружием к тем, кто это сделал. <…> Это уже очень близко чрезвычайно", — резюмировал Соскин.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html

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в мире, киев, угледар, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины