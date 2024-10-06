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"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 06.10.2024 (обновлено: 15:44 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара
"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара
Владимира Зеленского ждет военный мятеж в стране после сдачи Угледара, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:43
2024-10-06T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
киев
угледар
россия
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет военный мятеж в стране после сдачи Угледара, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Теперь вы уже несетесь в неуправляемом болиде прямо на станцию "бунт" — суровый, кровавый и беспощадный. Будет военный мятеж. &lt;…&gt; Пришло время. Пришло время военных", — отметил он.По словам эксперта, то, как Владимир Зеленский сознательно допустил уничтожение 72-ой бригады ВСУ в Угледаре, стало уроком для других военных. При этом экс-советник обратил внимание, что сейчас новобранцы уже не добровольцы, а те, кого насильно отправили на фронт."Эти люди, получив оружие и все остальное, &lt;…&gt; терпеть это издевательство и насилие, которые над ними сделали, не будут и они придут с оружием к тем, кто это сделал. &lt;…&gt; Это уже очень близко чрезвычайно", — резюмировал Соскин.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html
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в мире, киев, угледар, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Угледар, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара

Соскин: Зеленского ждет военный мятеж после сдачи Угледара

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет военный мятеж в стране после сдачи Угледара, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
"Теперь вы уже несетесь в неуправляемом болиде прямо на станцию "бунт" — суровый, кровавый и беспощадный. Будет военный мятеж. <…> Пришло время. Пришло время военных", — отметил он.
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По словам эксперта, то, как Владимир Зеленский сознательно допустил уничтожение 72-ой бригады ВСУ в Угледаре, стало уроком для других военных. При этом экс-советник обратил внимание, что сейчас новобранцы уже не добровольцы, а те, кого насильно отправили на фронт.
"Эти люди, получив оружие и все остальное, <…> терпеть это издевательство и насилие, которые над ними сделали, не будут и они придут с оружием к тем, кто это сделал. <…> Это уже очень близко чрезвычайно", — резюмировал Соскин.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУгледарРоссияОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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