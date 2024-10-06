https://ria.ru/20241006/motostrelki-1976577886.html
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении
Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:07
2024-10-06T05:07
2024-10-06T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88e068176d10dc74247d2f6e79753b7d.jpg
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в ходе проведения специально военной операции в своей зоне ответственности продолжают противостоять противнику. В этот раз экипажи БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты целей разведчики передали экипажам БМП-3, которые выехали на закрытые огневые позиции и огнем из 100-мм пушек открыли огонь по пехоте ВСУ. "После чего огнем был уничтожен автотранспорт противника, осуществлявший подвоз живой силы и боеприпасов, а также проводивший ротацию", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241006/artilleriya-1976577596.html
https://ria.ru/20241006/su-34-1976577735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505191_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_63ccb50b9903f0c1ce54f96415b43e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении
Мотострелки группировки "Запад" уничтожили боевиков ВСУ на Купянском направлении