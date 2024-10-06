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Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2024
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05:07 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/motostrelki-1976577886.html
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении
Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:07
2024-10-06T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в ходе проведения специально военной операции в своей зоне ответственности продолжают противостоять противнику. В этот раз экипажи БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты целей разведчики передали экипажам БМП-3, которые выехали на закрытые огневые позиции и огнем из 100-мм пушек открыли огонь по пехоте ВСУ. "После чего огнем был уничтожен автотранспорт противника, осуществлявший подвоз живой силы и боеприпасов, а также проводивший ротацию", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241006/artilleriya-1976577596.html
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки группировки "Запад" уничтожили боевиков ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделений специального назначения
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российский военнослужащий подразделений специального назначения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в ходе проведения специально военной операции в своей зоне ответственности продолжают противостоять противнику. В этот раз экипажи БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что координаты целей разведчики передали экипажам БМП-3, которые выехали на закрытые огневые позиции и огнем из 100-мм пушек открыли огонь по пехоте ВСУ.
"После чего огнем был уничтожен автотранспорт противника, осуществлявший подвоз живой силы и боеприпасов, а также проводивший ротацию", - дополнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБМП-3
 
 
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