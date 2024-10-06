https://ria.ru/20241006/motostrelki-1976577886.html

Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении

Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2024

Группировка войск "Запад" уничтожила боевиков ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T05:07

2024-10-06T05:07

2024-10-06T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

бмп-3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88e068176d10dc74247d2f6e79753b7d.jpg

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Мотострелки российской группировки "Запад" уничтожили пехоту и пулеметные точки ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в ходе проведения специально военной операции в своей зоне ответственности продолжают противостоять противнику. В этот раз экипажи БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты целей разведчики передали экипажам БМП-3, которые выехали на закрытые огневые позиции и огнем из 100-мм пушек открыли огонь по пехоте ВСУ. "После чего огнем был уничтожен автотранспорт противника, осуществлявший подвоз живой силы и боеприпасов, а также проводивший ротацию", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20241006/artilleriya-1976577596.html

https://ria.ru/20241006/su-34-1976577735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, бмп-3