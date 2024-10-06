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В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров - РИА Новости, 08.10.2024
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10:17 06.10.2024 (обновлено: 16:10 08.10.2024)
https://ria.ru/20241006/moskva-1977006954.html
В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров
В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров
Более пяти тысяч растений-экофильтров высадили на очистных сооружениях Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-06T10:17
2024-10-08T16:10
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч растений-экофильтров высадили на очистных сооружениях Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Более пяти тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии - высадили в этом году на столичных очистных сооружениях поверхностного стока специалисты комплекса городского хозяйства. Экоплантации созданы на 44 объектах. Природные экофильтры до наступления осенних холодов очистят около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, попадающих в водосточную сеть", - говорится в сообщении.Отмечается, что эйхорнию коммунальное хозяйство Москвы использует с 2000 года. Подчеркивается, что с наступлением тепла специалисты ГУП "Мосводосток" высаживают растение в прудах-отстойниках.Кроме того, сообщается, что эйхорнию используют на финальном этапе доочистки воды. В фильтрации задействуют мощную корневую систему растения, длина которой может достигать 50 сантиметров. Ее корни покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. В результате качество очистки воды приближается к степени обработки с помощью механических фильтрующих систем."Эйхорния активно размножается летом, увеличиваясь из маленькой рассады из 100 растений в 20–40 раз. Она способна полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров. Чтобы растения после своего цветения и завершения летней "работы" не осели на дно в виде ила, в середине осени их убирают из очистных сооружений", - добавили на сайте.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыВ Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров
В Москве высадили более пяти тысяч растений-экофильтров - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч растений-экофильтров высадили на очистных сооружениях Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более пяти тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии - высадили в этом году на столичных очистных сооружениях поверхностного стока специалисты комплекса городского хозяйства. Экоплантации созданы на 44 объектах. Природные экофильтры до наступления осенних холодов очистят около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, попадающих в водосточную сеть", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эйхорнию коммунальное хозяйство Москвы использует с 2000 года. Подчеркивается, что с наступлением тепла специалисты ГУП "Мосводосток" высаживают растение в прудах-отстойниках.
Кроме того, сообщается, что эйхорнию используют на финальном этапе доочистки воды. В фильтрации задействуют мощную корневую систему растения, длина которой может достигать 50 сантиметров. Ее корни покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. В результате качество очистки воды приближается к степени обработки с помощью механических фильтрующих систем.
"Эйхорния активно размножается летом, увеличиваясь из маленькой рассады из 100 растений в 20–40 раз. Она способна полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров. Чтобы растения после своего цветения и завершения летней "работы" не осели на дно в виде ила, в середине осени их убирают из очистных сооружений", - добавили на сайте.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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