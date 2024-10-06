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Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве - РИА Новости, 08.10.2024
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09:34 06.10.2024 (обновлено: 15:35 08.10.2024)
https://ria.ru/20241006/moskva-1976996436.html
Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве
Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве - РИА Новости, 08.10.2024
Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве
Специалисты капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-06T09:34
2024-10-08T15:35
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках программы обновления жилого фонда в столице капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Так, например, в здании на Большой Академической улице, дом 77, корпус 1 уже заменили магистрали инженерных систем, уделили внимание фасаду дома, построенному из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Отмечается, что во время ремонта таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси. Дом окрасили в оттенки "сигнальный белый" и "коричневая желтофиоль". "Сейчас специалисты занимаются обновлением крыши. Они уже заменили кровельный настил, демонтировали гидроизоляцию, положили цементно-песчаную стяжку, а также мягкую кровлю. Осталось установить металлические ограждения", - добавляется на сайте. Кроме того, в списке зданий с аптеками, в которых проходит капитальный ремонт, - четырехэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы на улице Зои и Александра Космодемьянских. В этом году был обновлен фасад дома, заменен ряд инженерных систем. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы расчистили и промыли кирпичную кладку, обработали стены антигрибковым составом и покрытием, позволяющим защитить здание от атмосферных осадков. Также мастера восстановили декоративные элементы. В 2023 году капитальный ремонт прошел и в здании с аптекой на улице Костякова, дом 8. Специалисты отремонтировали фасад здания, крышу и систему центрального отопления, восстановили исторический портрет здания, заменили обрешетку и кровельное покрытие.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве
Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году в рамках программы обновления жилого фонда в столице капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Так, например, в здании на Большой Академической улице, дом 77, корпус 1 уже заменили магистрали инженерных систем, уделили внимание фасаду дома, построенному из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Отмечается, что во время ремонта таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси. Дом окрасили в оттенки "сигнальный белый" и "коричневая желтофиоль".
"Сейчас специалисты занимаются обновлением крыши. Они уже заменили кровельный настил, демонтировали гидроизоляцию, положили цементно-песчаную стяжку, а также мягкую кровлю. Осталось установить металлические ограждения", - добавляется на сайте.
Кроме того, в списке зданий с аптеками, в которых проходит капитальный ремонт, - четырехэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы на улице Зои и Александра Космодемьянских. В этом году был обновлен фасад дома, заменен ряд инженерных систем. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы расчистили и промыли кирпичную кладку, обработали стены антигрибковым составом и покрытием, позволяющим защитить здание от атмосферных осадков. Также мастера восстановили декоративные элементы.
В 2023 году капитальный ремонт прошел и в здании с аптекой на улице Костякова, дом 8. Специалисты отремонтировали фасад здания, крышу и систему центрального отопления, восстановили исторический портрет здания, заменили обрешетку и кровельное покрытие.
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