https://ria.ru/20241006/moskva-1976996436.html

Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве

Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве - РИА Новости, 08.10.2024

Капитальный ремонт пройдет в 19 домах с аптеками в 2024 году в Москве

Специалисты капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-06T09:34

2024-10-06T09:34

2024-10-08T15:35

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках программы обновления жилого фонда в столице капитально отремонтируют 19 домов, в которых находятся аптеки. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Так, например, в здании на Большой Академической улице, дом 77, корпус 1 уже заменили магистрали инженерных систем, уделили внимание фасаду дома, построенному из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Отмечается, что во время ремонта таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси. Дом окрасили в оттенки "сигнальный белый" и "коричневая желтофиоль". "Сейчас специалисты занимаются обновлением крыши. Они уже заменили кровельный настил, демонтировали гидроизоляцию, положили цементно-песчаную стяжку, а также мягкую кровлю. Осталось установить металлические ограждения", - добавляется на сайте. Кроме того, в списке зданий с аптеками, в которых проходит капитальный ремонт, - четырехэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы на улице Зои и Александра Космодемьянских. В этом году был обновлен фасад дома, заменен ряд инженерных систем. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы расчистили и промыли кирпичную кладку, обработали стены антигрибковым составом и покрытием, позволяющим защитить здание от атмосферных осадков. Также мастера восстановили декоративные элементы. В 2023 году капитальный ремонт прошел и в здании с аптекой на улице Костякова, дом 8. Специалисты отремонтировали фасад здания, крышу и систему центрального отопления, восстановили исторический портрет здания, заменили обрешетку и кровельное покрытие.

https://ria.ru/20241003/blagoustroystvo-1976084023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы