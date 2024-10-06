Рейтинг@Mail.ru
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/moldavija-1976601468.html
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 06.10.2024
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности
Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:53
2024-10-06T10:53
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики. Ранее в сентябре молдавская полиция сообщала о ряде обысков в рамках расследования дела о подготовке акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов президента и референдума по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. Власти утверждали, что эти действия могли быть частью более широких попыток дестабилизации. "Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети. Генинспекторат не уточнил, гражданином какой страны был высланный, однако сообщил, что операция по депортации прошла с участием сотрудников Службы информации и безопасности.
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974280141.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности

Из Молдавии депортировали иностранца после признания его нежелательной персоной

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.
Ранее в сентябре молдавская полиция сообщала о ряде обысков в рамках расследования дела о подготовке акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов президента и референдума по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. Власти утверждали, что эти действия могли быть частью более широких попыток дестабилизации.
«
"Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
Генинспекторат не уточнил, гражданином какой страны был высланный, однако сообщил, что операция по депортации прошла с участием сотрудников Службы информации и безопасности.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Молдавия стала лидером в Европе по отъезду граждан, заявил Стояногло
23 сентября, 17:20
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала