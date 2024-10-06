https://ria.ru/20241006/moldavija-1976601468.html
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 06.10.2024
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности
Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:53
2024-10-06T10:53
2024-10-06T10:53
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики. Ранее в сентябре молдавская полиция сообщала о ряде обысков в рамках расследования дела о подготовке акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов президента и референдума по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. Власти утверждали, что эти действия могли быть частью более широких попыток дестабилизации. "Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети. Генинспекторат не уточнил, гражданином какой страны был высланный, однако сообщил, что операция по депортации прошла с участием сотрудников Службы информации и безопасности.
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974280141.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности
Из Молдавии депортировали иностранца после признания его нежелательной персоной
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.
Ранее в сентябре молдавская полиция сообщала о ряде обысков в рамках расследования дела о подготовке акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов президента и референдума по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. Власти утверждали, что эти действия могли быть частью более широких попыток дестабилизации.
«
"Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
Генинспекторат не уточнил, гражданином какой страны был высланный, однако сообщил, что операция по депортации прошла с участием сотрудников Службы информации и безопасности.