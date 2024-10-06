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Президент Узбекистана посетит заседание Совета глав государств СНГ в Москве
Президент Узбекистана посетит заседание Совета глав государств СНГ в Москве - РИА Новости, 06.10.2024
Президент Узбекистана посетит заседание Совета глав государств СНГ в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Москву 7-8 октября для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:34
2024-10-06T18:34
2024-10-06T18:34
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ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Москву 7-8 октября для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7-8 октября посетит город Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Глава Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ, уточнили в пресс-службе.
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в мире, узбекистан, москва, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Москва, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Президент Узбекистана посетит заседание Совета глав государств СНГ в Москве
Мирзиёев посетит заседание Совета глав государств СНГ в Москве 7-8 октября