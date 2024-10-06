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Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/miroshnik-1976637003.html
Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области
Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024
Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после удара по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:23
2024-10-06T18:23
специальная военная операция на украине
россия
одесская область
украина
родион мирошник
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после удара по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области отметил роль портов региона как хабов для западной помощи ВСУ и заявил, что хотел бы общей остановки их работы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" в Одесской области. Как отмечалось, судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы. На опубликованных также кадрах запечатлена детонация боеприпасов и горение судна. "Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, одесская область, украина, родион мирошник, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесская область, Украина, Родион Мирошник, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области

Мирошник назвал порты в Одесской области хабами для западной помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после удара по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области отметил роль портов региона как хабов для западной помощи ВСУ и заявил, что хотел бы общей остановки их работы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" в Одесской области. Как отмечалось, судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы. На опубликованных также кадрах запечатлена детонация боеприпасов и горение судна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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"Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесская областьУкраинаРодион МирошникСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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