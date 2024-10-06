https://ria.ru/20241006/miroshnik-1976637003.html

Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области

Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024

Мирошник прокомментировал удар по порту в Одесской области

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после удара по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:23

2024-10-06T18:23

2024-10-06T18:23

специальная военная операция на украине

россия

одесская область

украина

родион мирошник

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после удара по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области отметил роль портов региона как хабов для западной помощи ВСУ и заявил, что хотел бы общей остановки их работы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" в Одесской области. Как отмечалось, судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы. На опубликованных также кадрах запечатлена детонация боеприпасов и горение судна. "Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесская область

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россия, одесская область, украина, родион мирошник, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато