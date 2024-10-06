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В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/medsestra-1976623677.html
В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной
В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной - РИА Новости, 06.10.2024
В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной
Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:33
2024-10-06T15:33
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона."Медсестра из Кременной получила тяжелые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора", - приводит канал слова Пащенко. Уточняется, что ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18.00 5 октября. "Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - отметила Пащенко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной

Минздрав ЛНР: раненная при обстреле ВСУ Кременной медсестра умерла в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
«
"Медсестра из Кременной получила тяжелые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора", - приводит канал слова Пащенко.
Уточняется, что ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18.00 5 октября.
"Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - отметила Пащенко.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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