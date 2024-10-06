https://ria.ru/20241006/medsestra-1976623677.html

В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной

В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной - РИА Новости, 06.10.2024

В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной

Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:33

2024-10-06T15:33

2024-10-06T15:33

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона."Медсестра из Кременной получила тяжелые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора", - приводит канал слова Пащенко. Уточняется, что ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18.00 5 октября. "Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - отметила Пащенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия