В ЛНР умерла медсестра, раненная при ударе дрона ВСУ по Кременной
Минздрав ЛНР: раненная при обстреле ВСУ Кременной медсестра умерла в больнице
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Раненная в результате удара дрона ВСУ по Кременной в Луганской Народной Республике медсестра скончалась в больнице, сообщила глава минздрава республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
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"Медсестра из Кременной получила тяжелые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора", - приводит канал слова Пащенко.
Уточняется, что ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18.00 5 октября.
"Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - отметила Пащенко.
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