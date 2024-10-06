https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов - РИА Новости, 06.10.2024
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов
Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T09:10
2024-10-06T09:10
2024-10-06T09:10
михаил мишустин
роскачество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов и, в том числе, установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Нежелание ключевых игроков рынка онлайн-торговли добровольно принимать должные меры указывает на необходимость усиления государственного регулирования..: установление обязательной проверки маркетплейсами документов о соответствии продукции... одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальной продукции, если нелегальный характер мог быть выявлен путем использования государственных информационных систем и (или) путем запроса у поставщика соответствующих документов и сведений", - сказано в письме организации. Представители также предлагают ввести административную или уголовную ответственность маркетплейсов и их руководителей за реализацию запрещенной продукции и товаров с запрещенными компонентами, если они указаны в карточке товаров, а также административную ответственность, если цифровая платформа допустила на площадку нелегальных продавцов продукции, которая подлежит маркировке. Одним из предложений стало определение перечня "продукции повышенного риска" и запрет на ее реализацию через маркетплейсы - например, это пестициды и агрохимикаты, аварийно химически опасные вещества, пиротехническая, спиртосодержащая продукция, ветеринарные препараты и так далее. Также общественная организация предлагает ввести гражданско-правовую ответственность маркетплейсов перед потребителем за качество продукции, не соответствующей обязательным требованиям. "Маркетплейсы в погоне за прибылью продолжают сознательно пренебрегать надлежащим контролем за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами, игнорируя имеющиеся инструменты и стремясь любыми средствами (в том числе за счет безопасности потребителей) нарастить свои обороты. Отсутствие должного контроля приводит к усугублению проблемы распространения нелегальных практик, в том числе, в сфере реализации таких чувствительных и опасных для здоровья категорий товаров, как БАД, а также делает маркетплейсы привлекательными для реализации иных видов нелегальной продукции", - сказано в письме. Аппарат правительства получил письмо ОПИ, направил его на рассмотрение в профильные подразделения - Роспотребнадзор, Минцифры и Роскомнадзор. В августе Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества, среди них - листья коки, включенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства, рассказали РИА Новости в организации. Роскачество выявило также другие нарушения. Например, более 60 тысяч БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации - это одно из самых распространенных нарушений.
https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html
https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html
https://ria.ru/20240905/sovfedja-1970882853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Михаил Мишустин, Роскачество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов
ОПИ предложила обязать маркетплейсы проверять документы о соответствии товаров
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов и, в том числе, установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Нежелание ключевых игроков рынка онлайн-торговли добровольно принимать должные меры указывает на необходимость усиления государственного регулирования..: установление обязательной проверки маркетплейсами документов о соответствии продукции... одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальной продукции, если нелегальный характер мог быть выявлен путем использования государственных информационных систем и (или) путем запроса у поставщика соответствующих документов и сведений", - сказано в письме организации.
Представители также предлагают ввести административную или уголовную ответственность маркетплейсов и их руководителей за реализацию запрещенной продукции и товаров с запрещенными компонентами, если они указаны в карточке товаров, а также административную ответственность, если цифровая платформа допустила на площадку нелегальных продавцов продукции, которая подлежит маркировке.
Одним из предложений стало определение перечня "продукции повышенного риска" и запрет на ее реализацию через маркетплейсы - например, это пестициды и агрохимикаты, аварийно химически опасные вещества, пиротехническая, спиртосодержащая продукция, ветеринарные препараты и так далее. Также общественная организация предлагает ввести гражданско-правовую ответственность маркетплейсов перед потребителем за качество продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
"Маркетплейсы в погоне за прибылью продолжают сознательно пренебрегать надлежащим контролем за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами, игнорируя имеющиеся инструменты и стремясь любыми средствами (в том числе за счет безопасности потребителей) нарастить свои обороты. Отсутствие должного контроля приводит к усугублению проблемы распространения нелегальных практик, в том числе, в сфере реализации таких чувствительных и опасных для здоровья категорий товаров, как БАД, а также делает маркетплейсы привлекательными для реализации иных видов нелегальной продукции", - сказано в письме.
Аппарат правительства получил письмо ОПИ, направил его на рассмотрение в профильные подразделения - Роспотребнадзор
, Минцифры и Роскомнадзор
.
В августе Роскачество
обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества, среди них - листья коки, включенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства, рассказали РИА Новости в организации. Роскачество выявило также другие нарушения. Например, более 60 тысяч БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации - это одно из самых распространенных нарушений.