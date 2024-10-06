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За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков - РИА Новости, 06.10.2024
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13:26 06.10.2024 (обновлено: 13:38 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kurskaya-1976612342.html
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков - РИА Новости, 06.10.2024
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков
Российские подразделения за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 20 800 военнослужащих ВСУ и 136 танков, сообщило в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:26
2024-10-06T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 20 800 военнослужащих ВСУ и 136 танков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - говорится в сообщении оборонного ведомстваОперация по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков

С начала нападения на Курскую область ВСУ потеряли 20 800 боевиков и 136 танков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 20 800 военнослужащих ВСУ и 136 танков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - говорится в сообщении оборонного ведомства
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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