https://ria.ru/20241006/kurskaya-1976612342.html

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков - РИА Новости, 06.10.2024

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 20 800 боевиков

Российские подразделения за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 20 800 военнослужащих ВСУ и 136 танков, сообщило в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:26

2024-10-06T13:26

2024-10-06T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 20 800 военнослужащих ВСУ и 136 танков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - говорится в сообщении оборонного ведомстваОперация по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф