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ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 06.10.2024 (обновлено: 13:34 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kurskaya-1976611813.html
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:22
2024-10-06T13:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки

МО: ВСУ потеряли в Курской области до 200 боевиков за сутки, один сдался в плен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ по позициям ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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