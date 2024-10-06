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ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:22
2024-10-06T13:22
2024-10-06T13:34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки
МО: ВСУ потеряли в Курской области до 200 боевиков за сутки, один сдался в плен