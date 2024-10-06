https://ria.ru/20241006/kurskaya-1976611813.html

ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки - РИА Новости, 06.10.2024

ВСУ потеряли в Курской области около 200 боевиков за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:22

2024-10-06T13:22

2024-10-06T13:34

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки около 200 боевиков, артиллерийское орудие, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф