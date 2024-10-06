https://ria.ru/20241006/kopaygorodskiy-1976633959.html
Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность
Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность - РИА Новости, 06.10.2024
Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность
Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:55
2024-10-06T17:55
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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста, рассчитывает получить ответ в течение месяца, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. По его словам, при избрании меры пресечения были представлены документы о том, что Копайгородский несёт службу в зоне СВО в добровольческом корпусе "Князь Владимир". Позже командир этого подразделения генерал-майор Денис Барило попросил изменить меру пресечения на наблюдение командования воинской части. "Это ходатайство за подписью генерала было подано после избрания меры пресечения. Мы запросили характеризующие материалы, и генерал это дал", - сказал Трапаидзе, пояснив, что этим ходатайством командир берет на себя ответственность за Копайгородского. Защита ожидает получить "ответ от следователя в течение месяца", добавил адвокат. Кроме того, собеседник отметил, что Копайгородский представлен к госнаграде - так командование оценило его организаторскую деятельность по обеспечению подразделения имуществом, оборудованием и транспортом. Другой адвокат Копайгородского Павел Зайцев уточнил РИА Новости, что экс-мэр представлен "к наградам за участие в боевых действиях". Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает. В начале октября суд арестовал имущество родственников бывшего мэра. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, россия, сочи, князь владимир
Происшествия, Москва, Россия, Сочи, Князь Владимир
Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность
Адвокат: генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста, рассчитывает получить ответ в течение месяца, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе.
По его словам, при избрании меры пресечения были представлены документы о том, что Копайгородский несёт службу в зоне СВО в добровольческом корпусе "Князь Владимир
". Позже командир этого подразделения генерал-майор Денис Барило попросил изменить меру пресечения на наблюдение командования воинской части.
"Это ходатайство за подписью генерала было подано после избрания меры пресечения. Мы запросили характеризующие материалы, и генерал это дал", - сказал Трапаидзе, пояснив, что этим ходатайством командир берет на себя ответственность за Копайгородского.
Защита ожидает получить "ответ от следователя в течение месяца", добавил адвокат.
Кроме того, собеседник отметил, что Копайгородский представлен к госнаграде - так командование оценило его организаторскую деятельность по обеспечению подразделения имуществом, оборудованием и транспортом.
Другой адвокат Копайгородского Павел Зайцев уточнил РИА Новости, что экс-мэр представлен "к наградам за участие в боевых действиях".
Мещанский суд Москвы
арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает. В начале октября суд арестовал имущество родственников бывшего мэра.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края
по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.