https://ria.ru/20241006/kopaygorodskiy-1976633959.html

Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность

Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность - РИА Новости, 06.10.2024

Генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность

Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:55

2024-10-06T17:55

2024-10-06T17:55

происшествия

москва

россия

сочи

князь владимир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_7d1dab3706a9a1c2fa8bf4c715fe1cae.jpg

КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста, рассчитывает получить ответ в течение месяца, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. По его словам, при избрании меры пресечения были представлены документы о том, что Копайгородский несёт службу в зоне СВО в добровольческом корпусе "Князь Владимир". Позже командир этого подразделения генерал-майор Денис Барило попросил изменить меру пресечения на наблюдение командования воинской части. "Это ходатайство за подписью генерала было подано после избрания меры пресечения. Мы запросили характеризующие материалы, и генерал это дал", - сказал Трапаидзе, пояснив, что этим ходатайством командир берет на себя ответственность за Копайгородского. Защита ожидает получить "ответ от следователя в течение месяца", добавил адвокат. Кроме того, собеседник отметил, что Копайгородский представлен к госнаграде - так командование оценило его организаторскую деятельность по обеспечению подразделения имуществом, оборудованием и транспортом. Другой адвокат Копайгородского Павел Зайцев уточнил РИА Новости, что экс-мэр представлен "к наградам за участие в боевых действиях". Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает. В начале октября суд арестовал имущество родственников бывшего мэра. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html

москва

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, сочи, князь владимир