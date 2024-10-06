https://ria.ru/20241006/kontrakt-1976600163.html

Подмосковный двойник Ди Каприо подписал контракт с Минобороны

Подмосковный двойник Ди Каприо подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 06.10.2024

Подмосковный двойник Ди Каприо подписал контракт с Минобороны

Подмосковный "двойник Ди Каприо" Роман Бурцев рассказал РИА Новости, что подписал контракт с Минобороны, отметив, что это было долгое и непростое решение. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:42

2024-10-06T10:42

2024-10-06T10:42

леонардо ди каприо

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подмосковный "двойник Ди Каприо" Роман Бурцев рассказал РИА Новости, что подписал контракт с Минобороны, отметив, что это было долгое и непростое решение. "Я подписал контракт, ничего о СВО не упоминал. Это было долгое и непростое решение. Ни где я нахожусь, ни чем занимаюсь сказать не могу", - сказал Бурцев. Ранее он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию в военной форме с автоматом. Несколько лет назад Бурцев стал известен как "двойник" знаменитого голливудского актера Леонардо Ди Каприо из Подольска. Тогда он рассказал РИА Новости, что прославился благодаря фотографии, размещённой на сайте знакомств. На вопрос журналиста о возможном родстве с артистом, Бурцев ответил, что даже если оно и есть, документальные подтверждения тому, скорее всего, были потеряны в годы революции.

https://ria.ru/20240811/kontrakt-1965498948.html

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леонардо ди каприо, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), общество