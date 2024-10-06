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Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран
Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран - РИА Новости, 06.10.2024
Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран
Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T04:29
2024-10-06T04:29
2024-10-06T04:29
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ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты международной справедливости и правосудия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних 75 лет страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству. "Страны тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия", - отметил китайский лидер.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html
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китай, си цзиньпин, ким чен ын, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, В мире
Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран
Си Цзиньпин: традиционная дружба Китая и КНДР стала общим достоянием двух стран
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты международной справедливости и правосудия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну
по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних 75 лет страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству.
"Страны тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия", - отметил китайский лидер.