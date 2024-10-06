https://ria.ru/20241006/kndr-1976577211.html

Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран

Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран - РИА Новости, 06.10.2024

Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран

Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T04:29

2024-10-06T04:29

2024-10-06T04:29

китай

си цзиньпин

ким чен ын

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты международной справедливости и правосудия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних 75 лет страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству. "Страны тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия", - отметил китайский лидер.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, ким чен ын, в мире