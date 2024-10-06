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Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР - РИА Новости, 06.10.2024
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04:37 06.10.2024 (обновлено: 05:07 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kitay-1976577340.html
Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР
Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР - РИА Новости, 06.10.2024
Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР
Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T04:37
2024-10-06T05:07
китай
си цзиньпин
ким чен ын
в мире
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ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В условиях новой эпохи и новой обстановки, пользуясь 75-ой годовщиной установления дипломатических отношений как возможностью, Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, продолжать писать новую главу китайско-северокорейской дружбы", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что придает большое значение развитию отношений Китая и КНДР.Ким Чен Ын послал "теплый привет" Си Цзиньпину и китайскому народу от имени Трудовой партии Кореи и правительства КНДР."Неизменное унаследование и развитие корейско-китайской дружбы, имеющей давнюю историю и прекрасные традиции, соответствуют основным интересам наших обеих стран", - заявил в телеграмме Ким Чен Ын.Он добавил, что партия и правительство КНДР будут прилагать дальнейшие усилия к укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества.Лидер КНДР также пожелал китайскому народу "непрерывных новых успехов" на пути к всестороннему строительству социалистического модернизированного государства и счастья, а КНР - расцвета и процветания.
https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html
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китай, си цзиньпин, ким чен ын, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, В мире
Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять стратегическую координацию с Северной Кореей

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В условиях новой эпохи и новой обстановки, пользуясь 75-ой годовщиной установления дипломатических отношений как возможностью, Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, продолжать писать новую главу китайско-северокорейской дружбы", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая.
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Китайский лидер отметил, что придает большое значение развитию отношений Китая и КНДР.

Ким Чен Ын послал "теплый привет" Си Цзиньпину и китайскому народу от имени Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.
"Неизменное унаследование и развитие корейско-китайской дружбы, имеющей давнюю историю и прекрасные традиции, соответствуют основным интересам наших обеих стран", - заявил в телеграмме Ким Чен Ын.
Он добавил, что партия и правительство КНДР будут прилагать дальнейшие усилия к укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества.
Лидер КНДР также пожелал китайскому народу "непрерывных новых успехов" на пути к всестороннему строительству социалистического модернизированного государства и счастья, а КНР - расцвета и процветания.
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