https://ria.ru/20241006/kitay-1976577340.html

Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР

Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР - РИА Новости, 06.10.2024

Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с КНДР

Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T04:37

2024-10-06T04:37

2024-10-06T05:07

китай

си цзиньпин

ким чен ын

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В условиях новой эпохи и новой обстановки, пользуясь 75-ой годовщиной установления дипломатических отношений как возможностью, Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество, продолжать писать новую главу китайско-северокорейской дружбы", - сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что придает большое значение развитию отношений Китая и КНДР.Ким Чен Ын послал "теплый привет" Си Цзиньпину и китайскому народу от имени Трудовой партии Кореи и правительства КНДР."Неизменное унаследование и развитие корейско-китайской дружбы, имеющей давнюю историю и прекрасные традиции, соответствуют основным интересам наших обеих стран", - заявил в телеграмме Ким Чен Ын.Он добавил, что партия и правительство КНДР будут прилагать дальнейшие усилия к укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества.Лидер КНДР также пожелал китайскому народу "непрерывных новых успехов" на пути к всестороннему строительству социалистического модернизированного государства и счастья, а КНР - расцвета и процветания.

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

https://ria.ru/20241006/kndr-1976577211.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, ким чен ын, в мире