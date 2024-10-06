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В США заявили, что продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию - РИА Новости, 06.10.2024
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20:20 06.10.2024 (обновлено: 20:22 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kharris-1976647085.html
В США заявили, что продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию
В США заявили, что продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию - РИА Новости, 06.10.2024
В США заявили, что продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию
США продолжат оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:20
2024-10-06T20:22
в мире
сша
вашингтон (штат)
израиль
камала харрис
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США продолжат оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, заявила вице-президент США Камала Харрис. "Работа, которую мы проводим дипломатически с руководством Израиля, является постоянным стремлением к ясному изложению наших принципов, которые включают необходимость гуманитарной помощи, необходимость положить этому конец, необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня. И мы не собираемся останавливаться в плане оказания этого давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров", - заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, почему США, несмотря на предоставление миллиардов помощи Израилю, не могут повлиять на действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом кандидат в президенты от демократов ушла от прямого ответа на вопрос, является ли Нетаньяху действительно близким союзником США, отметив, что настоящий союз есть между народами США и Израиля. США уже несколько месяцев безуспешно пытаются способствовать заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Ранее телеканал CNN c ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон перестал активно добиваться сделки о прекращении огня в секторе Газа, поскольку не видит с обеих сторон политической воли завершить конфликт.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, камала харрис, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Израиль, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В США заявили, что продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию

Харрис: США продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию в секторе Газа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США продолжат оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, заявила вице-президент США Камала Харрис.
"Работа, которую мы проводим дипломатически с руководством Израиля, является постоянным стремлением к ясному изложению наших принципов, которые включают необходимость гуманитарной помощи, необходимость положить этому конец, необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня. И мы не собираемся останавливаться в плане оказания этого давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров", - заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, почему США, несмотря на предоставление миллиардов помощи Израилю, не могут повлиять на действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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При этом кандидат в президенты от демократов ушла от прямого ответа на вопрос, является ли Нетаньяху действительно близким союзником США, отметив, что настоящий союз есть между народами США и Израиля.
США уже несколько месяцев безуспешно пытаются способствовать заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Ранее телеканал CNN c ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон перестал активно добиваться сделки о прекращении огня в секторе Газа, поскольку не видит с обеих сторон политической воли завершить конфликт.
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В миреСШАВашингтон (штат)ИзраильКамала ХаррисБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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