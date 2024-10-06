https://ria.ru/20241006/izrail-1976628067.html
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами - РИА Новости, 06.10.2024
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами
Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:49
в мире
ашкелон
исламский джихад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа."Мы обстреляли ракетным залпом Ашкелон и поселения около Газы", - говорится в заявлении бригад.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами
Бригады "Аль-Кудс" заявили о ракетном обстреле Ашкелона и поселений около Газы