Рейтинг@Mail.ru
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 06.10.2024 (обновлено: 16:49 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/izrail-1976628067.html
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами - РИА Новости, 06.10.2024
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами
Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:49
в мире
ашкелон
исламский джихад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ce10f7c2e7bfb672694104f3970d7c6.jpg
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа."Мы обстреляли ракетным залпом Ашкелон и поселения около Газы", - говорится в заявлении бригад.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4d399bcafc1192e9d687da3c1b4dea54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ашкелон, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами

Бригады "Аль-Кудс" заявили о ракетном обстреле Ашкелона и поселений около Газы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСистема "Железный купол" перехватывает ракеты в небе над Ашкелоном
Система Железный купол перехватывает ракеты в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Система "Железный купол" перехватывает ракеты в небе над Ашкелоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа.
"Мы обстреляли ракетным залпом Ашкелон и поселения около Газы", - говорится в заявлении бригад.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреАшкелонИсламский джихадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала