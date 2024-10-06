https://ria.ru/20241006/izrail-1976628067.html

Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами

Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами - РИА Новости, 06.10.2024

Военное крыло "Исламского джихада" заявило об обстреле Ашкелона ракетами

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:34

2024-10-06T16:34

2024-10-06T16:49

в мире

ашкелон

исламский джихад

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа."Мы обстреляли ракетным залпом Ашкелон и поселения около Газы", - говорится в заявлении бригад.

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

ашкелон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ашкелон, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году