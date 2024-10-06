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В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве - РИА Новости, 06.10.2024
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
Один человек погиб, более десяти пострадали во время теракта на автовокзале в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:05
2024-10-06T15:05
2024-10-06T15:44
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Один человек погиб, более десяти пострадали во время теракта на автовокзале в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" десять пострадавших", — говорится в релизе.В скорой помощи уточнили, что степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами от осколков стекла. Кроме того, бригады МДА эвакуировали трех пострадавших.По данным полиции Израиля, теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавшего ликвидировали.Первого октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами. В результате погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили в полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
MDA: один человек погиб, 10 получили ранения при стрельбе в Беэр-Шеве в Израиле