Рейтинг@Mail.ru
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 06.10.2024 (обновлено: 15:44 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве - РИА Новости, 06.10.2024
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
Один человек погиб, более десяти пострадали во время теракта на автовокзале в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:05
2024-10-06T15:44
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976621611_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9aa1df292d1f5b06be054cf906ac8a6b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Один человек погиб, более десяти пострадали во время теракта на автовокзале в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).&quot;Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу &quot;Сорока&quot; десять пострадавших&quot;, — говорится в релизе.В скорой помощи уточнили, что степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами от осколков стекла. Кроме того, бригады МДА эвакуировали трех пострадавших.По данным полиции Израиля, теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавшего ликвидировали.Первого октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами. В результате погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили в полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976621611_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc23e97948afc81838000fa7ce3e771a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве

MDA: один человек погиб, 10 получили ранения при стрельбе в Беэр-Шеве в Израиле

© Фото : соцсетиНа месте теракта в городе Беэр-Шева, Израиль
На месте теракта в городе Беэр-Шева, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : соцсети
На месте теракта в городе Беэр-Шева, Израиль
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Один человек погиб, более десяти пострадали во время теракта на автовокзале в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«

"Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" десять пострадавших", — говорится в релизе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
В скорой помощи уточнили, что степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами от осколков стекла.
Кроме того, бригады МДА эвакуировали трех пострадавших.
По данным полиции Израиля, теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавшего ликвидировали.
Первого октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.
В результате погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили в полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
5 октября, 23:41
 
В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала