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Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
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14:06 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/izrail-1976615293.html
Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, сообщили СМИ
Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, сообщили СМИ
Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, поскольку ожидает ракетные обстрелы в годовщину атаки на израильскую территорию палестинского движения... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:06
2024-10-06T14:06
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, поскольку ожидает ракетные обстрелы в годовщину атаки на израильскую территорию палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ). "Армия обороны Израиля заявила, что укрепила свои силы на границе с сектором Газа, поскольку ожидает возможных обстрелов ракетами дальнего радиуса действия или других атак из сектора в годовщину (атаки ХАМАС - ред.) 7 октября", - говорится в сообщении. По данным газеты, ЦАХАЛ полагает, что атака из сектора Газа со стороны ХАМАС может включать ракетные обстрелы, "возможно, даже по центральному Израилю". Как сообщает газета со ссылкой на военных страны, на границу уже направлены несколько батальонов, при этом армия также координирует свои действия с полицией и медицинскими службами. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241005/izrail-1976494295.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, сообщили СМИ

Times of Israel: Израиль ожидает обстрелы в годовщину атаки ХАМАС

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль укрепил военные силы на границе с сектором Газа, поскольку ожидает ракетные обстрелы в годовщину атаки на израильскую территорию палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля заявила, что укрепила свои силы на границе с сектором Газа, поскольку ожидает возможных обстрелов ракетами дальнего радиуса действия или других атак из сектора в годовщину (атаки ХАМАС - ред.) 7 октября", - говорится в сообщении.
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По данным газеты, ЦАХАЛ полагает, что атака из сектора Газа со стороны ХАМАС может включать ракетные обстрелы, "возможно, даже по центральному Израилю". Как сообщает газета со ссылкой на военных страны, на границу уже направлены несколько батальонов, при этом армия также координирует свои действия с полицией и медицинскими службами.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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