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ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана воздушных объектов - РИА Новости, 06.10.2024
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08:35 06.10.2024 (обновлено: 08:36 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/izrail-1976587391.html
ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана воздушных объектов
ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана воздушных объектов - РИА Новости, 06.10.2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана воздушных объектов
Израиль перехватил запущенные из Ливана воздушные объекты, о пострадавших не сообщается, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:35
2024-10-06T08:36
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль перехватил запущенные из Ливана воздушные объекты, о пострадавших не сообщается, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Ряд подозрительных воздушных объектов, которые были выпущены из Ливана, были успешно перехвачены израильской авиацией. Объекты не попали на территорию Израиля. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в районе Западной Галилеи прозвучала воздушная тревога из-за возможного падения осколков после перехвата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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4.7
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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана воздушных объектов

ЦАХАЛ заявила о перехвате запущенных из Ливана подозрительных воздушных объектов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израиль перехватил запущенные из Ливана воздушные объекты, о пострадавших не сообщается, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Ряд подозрительных воздушных объектов, которые были выпущены из Ливана, были успешно перехвачены израильской авиацией. Объекты не попали на территорию Израиля. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в районе Западной Галилеи прозвучала воздушная тревога из-за возможного падения осколков после перехвата.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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