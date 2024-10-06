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В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов
В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов - РИА Новости, 06.10.2024
В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов
Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в воскресенье посетил место теракта в израильском городе Беэр-Шева, в котором погибла офицер пограничной... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:00
2024-10-06T19:00
2024-10-06T19:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в воскресенье посетил место теракта в израильском городе Беэр-Шева, в котором погибла офицер пограничной полиции и еще 10 человек были ранены, и призвал принять закон о депортации семей террористов независимо от их гражданства. "Женщины-полицейские и пограничницы - герои, мы ставим их на линию огня, чтобы защитить граждан. Мы знаем, насколько сильны и решительны эти женщины-полицейские. Сегодня пришло время принять закон о депортации семей террористов. Это то, что необходимо сделать, и это мое требование в этот трудный день к премьер-министру и правительству", - написал министр, в чьем ведении находится пограничная полиция Израиля, в социальной сети X. Ранее в воскресенье на центральной автобусной станции Беэр-Шевы произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Погибла сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик, а еще десть человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был нейтрализован на месте. Ряд израильских СМИ сообщил, что террорист был идентифицирован как 29-летний Ахмад Саид Сулейман Аль-Укби - гражданин Израиля из бедуинской деревни в пустыне Негев. По данным 12-го канала израильского телевидения, один из его родственников совершил теракт в Израиле в 2015 году.
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в мире, израиль
В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов
Министр бен-Гвир призвал принять в Израиле закон о депортации семей террористов
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в воскресенье посетил место теракта в израильском городе Беэр-Шева, в котором погибла офицер пограничной полиции и еще 10 человек были ранены, и призвал принять закон о депортации семей террористов независимо от их гражданства.
"Женщины-полицейские и пограничницы - герои, мы ставим их на линию огня, чтобы защитить граждан. Мы знаем, насколько сильны и решительны эти женщины-полицейские. Сегодня пришло время принять закон о депортации семей террористов. Это то, что необходимо сделать, и это мое требование в этот трудный день к премьер-министру и правительству", - написал министр, в чьем ведении находится пограничная полиция Израиля, в социальной сети X.
Ранее в воскресенье на центральной автобусной станции Беэр-Шевы произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Погибла сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик, а еще десть человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был нейтрализован на месте. Ряд израильских СМИ сообщил, что террорист был идентифицирован как 29-летний Ахмад Саид Сулейман Аль-Укби - гражданин Израиля из бедуинской деревни в пустыне Негев. По данным 12-го канала израильского телевидения, один из его родственников совершил теракт в Израиле в 2015 году.