https://ria.ru/20241006/israel-1976640110.html

В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов

В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов - РИА Новости, 06.10.2024

В Израиле призвали принять закон о депортации семей террористов

Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в воскресенье посетил место теракта в израильском городе Беэр-Шева, в котором погибла офицер пограничной... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:00

2024-10-06T19:00

2024-10-06T19:01

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в воскресенье посетил место теракта в израильском городе Беэр-Шева, в котором погибла офицер пограничной полиции и еще 10 человек были ранены, и призвал принять закон о депортации семей террористов независимо от их гражданства. "Женщины-полицейские и пограничницы - герои, мы ставим их на линию огня, чтобы защитить граждан. Мы знаем, насколько сильны и решительны эти женщины-полицейские. Сегодня пришло время принять закон о депортации семей террористов. Это то, что необходимо сделать, и это мое требование в этот трудный день к премьер-министру и правительству", - написал министр, в чьем ведении находится пограничная полиция Израиля, в социальной сети X. Ранее в воскресенье на центральной автобусной станции Беэр-Шевы произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Погибла сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик, а еще десть человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был нейтрализован на месте. Ряд израильских СМИ сообщил, что террорист был идентифицирован как 29-летний Ахмад Саид Сулейман Аль-Укби - гражданин Израиля из бедуинской деревни в пустыне Негев. По данным 12-го канала израильского телевидения, один из его родственников совершил теракт в Израиле в 2015 году.

https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html

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в мире, израиль