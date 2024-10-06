https://ria.ru/20241006/gruzija-1976624994.html

Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии

Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии - РИА Новости, 06.10.2024

Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о том, что власти Грузии хотят признать независимость Абхазии и... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:44

2024-10-06T15:44

2024-10-06T15:44

в мире

южная осетия

грузия

абхазия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о том, что власти Грузии хотят признать независимость Абхазии и Южной Осетии.В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что обещают восстановить территориальную целостность страны мирным путем, но для этого им необходимо получить конституционное большинство по итогам запланированных на 26 октября парламентских выборов и внести соответствующие изменения. О каких именно конституционных поправках идет речь, в партии не уточняют. Некоторые грузинские СМИ и политики предполагают, что речь, возможно, идет о планах признать независимость Абхазии и Южной Осетии или объявить о переходе на конфедеративное территориальное устройство."Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", - написал Мдинарадзе на своей странице в соцсети.По его словам, подобными слухами агентура пытается повлиять на выборы, которые пройдут в октябре."Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны. Идея единой Грузии - это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится", - отметил Мдинарадзе.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html

южная осетия

грузия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, грузия, абхазия