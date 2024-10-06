Рейтинг@Mail.ru
Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/gruzija-1976624994.html
Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии
Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии - РИА Новости, 06.10.2024
Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о том, что власти Грузии хотят признать независимость Абхазии и... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:44
2024-10-06T15:44
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о том, что власти Грузии хотят признать независимость Абхазии и Южной Осетии.В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что обещают восстановить территориальную целостность страны мирным путем, но для этого им необходимо получить конституционное большинство по итогам запланированных на 26 октября парламентских выборов и внести соответствующие изменения. О каких именно конституционных поправках идет речь, в партии не уточняют. Некоторые грузинские СМИ и политики предполагают, что речь, возможно, идет о планах признать независимость Абхазии и Южной Осетии или объявить о переходе на конфедеративное территориальное устройство."Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", - написал Мдинарадзе на своей странице в соцсети.По его словам, подобными слухами агентура пытается повлиять на выборы, которые пройдут в октябре."Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны. Идея единой Грузии - это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится", - отметил Мдинарадзе.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html
южная осетия
грузия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, грузия, абхазия
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия
Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать независимость Абхазии

Мдинарадзе опроверг слухи о намерении Грузии признать независимость Абхазии и ЮО

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о том, что власти Грузии хотят признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что обещают восстановить территориальную целостность страны мирным путем, но для этого им необходимо получить конституционное большинство по итогам запланированных на 26 октября парламентских выборов и внести соответствующие изменения. О каких именно конституционных поправках идет речь, в партии не уточняют. Некоторые грузинские СМИ и политики предполагают, что речь, возможно, идет о планах признать независимость Абхазии и Южной Осетии или объявить о переходе на конфедеративное территориальное устройство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности
1 октября, 08:00
"Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", - написал Мдинарадзе на своей странице в соцсети.
По его словам, подобными слухами агентура пытается повлиять на выборы, которые пройдут в октябре.
"Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны. Идея единой Грузии - это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится", - отметил Мдинарадзе.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил Каладзе
30 сентября, 13:49
 
В миреЮжная ОсетияГрузияАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала