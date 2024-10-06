https://ria.ru/20241006/gladkov-1976607062.html

Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 06.10.2024

Над Белгородом сработала ПВО

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:33

2024-10-06T12:33

2024-10-06T12:42

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

безопасность

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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", – написал Гладков.Он добавил, что все службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

белгород

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2024

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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, безопасность