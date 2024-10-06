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Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 06.10.2024 (обновлено: 12:42 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/gladkov-1976607062.html
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 06.10.2024
Над Белгородом сработала ПВО
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:33
2024-10-06T12:42
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
безопасность
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", – написал Гладков.Он добавил, что все службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Безопасность
Над Белгородом сработала ПВО

Гладков: над Белгородом и двумя районами сбили несколько воздушных целей

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", – написал Гладков.
Он добавил, что все службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородБезопасность
 
 
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