https://ria.ru/20241006/gladkov-1976607062.html
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 06.10.2024
Над Белгородом сработала ПВО
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:33
2024-10-06T12:33
2024-10-06T12:42
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", – написал Гладков.Он добавил, что все службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Безопасность
Над Белгородом сработала ПВО
Гладков: над Белгородом и двумя районами сбили несколько воздушных целей