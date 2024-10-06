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В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка

В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 06.10.2024

В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка

Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Воскресенске, где загорелась двухэтажная баня, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T21:29

2024-10-06T21:29

2024-10-06T21:29

происшествия

россия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Воскресенске, где загорелась двухэтажная баня, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Воскресенске огонь охватил двухэтажную баню. Пламя на 79 квадратах ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.

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россия

воскресенск

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происшествия, россия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)