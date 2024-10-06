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В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 06.10.2024
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21:29 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/gibel-1976653336.html
В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка
В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 06.10.2024
В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка
Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Воскресенске, где загорелась двухэтажная баня, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:29
2024-10-06T21:29
происшествия
россия
воскресенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Воскресенске, где загорелась двухэтажная баня, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Воскресенске огонь охватил двухэтажную баню. Пламя на 79 квадратах ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html
россия
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происшествия, россия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка

МЧС России: в подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Воскресенске, где загорелась двухэтажная баня, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Воскресенске огонь охватил двухэтажную баню. Пламя на 79 квадратах ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.
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Вчера, 20:29
 
ПроисшествияРоссияВоскресенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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