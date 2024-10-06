https://ria.ru/20241006/gibel-1976629633.html

Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения

Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения

Министерство обороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего в результате полученного огнестрельного ранения. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:54

2024-10-06T16:54

2024-10-06T21:31

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего в результате полученного огнестрельного ранения. "Шестого октября примерно в 10.00 (9.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей минобороны Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия ведется следствие. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html

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