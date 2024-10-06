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Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения - РИА Новости, 06.10.2024
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16:54 06.10.2024 (обновлено: 21:31 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/gibel-1976629633.html
Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения
Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения
Министерство обороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего в результате полученного огнестрельного ранения. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:54
2024-10-06T21:31
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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего в результате полученного огнестрельного ранения. "Шестого октября примерно в 10.00 (9.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей минобороны Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия ведется следствие. Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html
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армения, в мире
Армения, В мире
Минобороны Армении сообщило о гибели военного от огнестрельного ранения

МО Армении сообщило о гибели военного Ваге Арутюняна от огнестрельного ранения

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Sputnik
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего в результате полученного огнестрельного ранения.
"Шестого октября примерно в 10.00 (9.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей минобороны Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия ведется следствие.
Другие подробности не приводятся.
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