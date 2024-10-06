Рейтинг@Mail.ru
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов - РИА Новости, 06.10.2024
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов
Полиция в германском Вестервальде федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью разогнала собрание, в котором участвовали 130 человек, предположительно,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:54
2024-10-06T13:54
в мире
рейнланд-пфальц
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74ff9e2cf7eb7b905364adac1425fc30.jpg
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Полиция в германском Вестервальде федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью разогнала собрание, в котором участвовали 130 человек, предположительно, являющиеся правыми экстремистами, пишет немецкий журнал Spiegel. Уточняется, что ночное мероприятие было посвящено боевым искусствам. Полиция пресекла эту встречу со 130 участниками в ходе крупного рейда. По предварительным данным, организатором было региональное отделение небольшой правоэкстремистской партии "Третий путь" ( III. Weg). "Представитель полиции сообщил ночью, что полицейские взяли личные данные почти 130 участников мероприятия, проходившего на территории завода по производству бочек", - пишет издание. При этом уточняется, что арестов не было. Как пояснил сам организатор, это мероприятие было "спортивным мероприятием в закрытом помещении", и не относилось к закону о собраниях, поэтому регистрация не требовалась. Как отметила полиция, она изъяла множество предметов, которые, по мнению правоохранителей, "однозначно свидетельствуют о правоэкстремистских настроениях", также были обнаружены наркотики. При этом среди изъятых предметов не было огнестрельного оружия. Как пишет издание, III. Weg давно находится в центре внимания Управления по защите конституции земли Рейнланд-Пфальц. Федеральное ведомство по защите конституции в своем последнем докладе об этой партии пишет, что она была основана в 2013 году и сейчас насчитывает около 800 членов или сторонников. Ее идеологические установки являются "национал-социалистическими, антисемитскими и расистскими". По данным журнала, в политической агитации партии четко выражено неприятие демократического конституционного государства, особенно в "темах убежища и иммиграции, которые подаются с агрессивной риторикой".
https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html
рейнланд-пфальц
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2736e64f97249e11ada44e5bde5096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рейнланд-пфальц, германия
В мире, Рейнланд-Пфальц, Германия
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов

Spiegel: в ФРГ полиция разогнала организованное правыми экстремистами собрание

© AP Photo / Matthias SchraderСотрудники полиции Германии
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Полиция в германском Вестервальде федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью разогнала собрание, в котором участвовали 130 человек, предположительно, являющиеся правыми экстремистами, пишет немецкий журнал Spiegel.
Уточняется, что ночное мероприятие было посвящено боевым искусствам. Полиция пресекла эту встречу со 130 участниками в ходе крупного рейда. По предварительным данным, организатором было региональное отделение небольшой правоэкстремистской партии "Третий путь" ( III. Weg).
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
26 мая, 15:03
"Представитель полиции сообщил ночью, что полицейские взяли личные данные почти 130 участников мероприятия, проходившего на территории завода по производству бочек", - пишет издание. При этом уточняется, что арестов не было.
Как пояснил сам организатор, это мероприятие было "спортивным мероприятием в закрытом помещении", и не относилось к закону о собраниях, поэтому регистрация не требовалась.
Как отметила полиция, она изъяла множество предметов, которые, по мнению правоохранителей, "однозначно свидетельствуют о правоэкстремистских настроениях", также были обнаружены наркотики. При этом среди изъятых предметов не было огнестрельного оружия.
Как пишет издание, III. Weg давно находится в центре внимания Управления по защите конституции земли Рейнланд-Пфальц. Федеральное ведомство по защите конституции в своем последнем докладе об этой партии пишет, что она была основана в 2013 году и сейчас насчитывает около 800 членов или сторонников. Ее идеологические установки являются "национал-социалистическими, антисемитскими и расистскими". По данным журнала, в политической агитации партии четко выражено неприятие демократического конституционного государства, особенно в "темах убежища и иммиграции, которые подаются с агрессивной риторикой".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Путин готовит путч по месту службы
1 сентября, 08:00
 
В миреРейнланд-ПфальцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала