https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html

В Германии полиция разогнала собрание экстремистов

В Германии полиция разогнала собрание экстремистов - РИА Новости, 06.10.2024

В Германии полиция разогнала собрание экстремистов

Полиция в германском Вестервальде федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью разогнала собрание, в котором участвовали 130 человек, предположительно,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:54

2024-10-06T13:54

2024-10-06T13:54

в мире

рейнланд-пфальц

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74ff9e2cf7eb7b905364adac1425fc30.jpg

БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Полиция в германском Вестервальде федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью разогнала собрание, в котором участвовали 130 человек, предположительно, являющиеся правыми экстремистами, пишет немецкий журнал Spiegel. Уточняется, что ночное мероприятие было посвящено боевым искусствам. Полиция пресекла эту встречу со 130 участниками в ходе крупного рейда. По предварительным данным, организатором было региональное отделение небольшой правоэкстремистской партии "Третий путь" ( III. Weg). "Представитель полиции сообщил ночью, что полицейские взяли личные данные почти 130 участников мероприятия, проходившего на территории завода по производству бочек", - пишет издание. При этом уточняется, что арестов не было. Как пояснил сам организатор, это мероприятие было "спортивным мероприятием в закрытом помещении", и не относилось к закону о собраниях, поэтому регистрация не требовалась. Как отметила полиция, она изъяла множество предметов, которые, по мнению правоохранителей, "однозначно свидетельствуют о правоэкстремистских настроениях", также были обнаружены наркотики. При этом среди изъятых предметов не было огнестрельного оружия. Как пишет издание, III. Weg давно находится в центре внимания Управления по защите конституции земли Рейнланд-Пфальц. Федеральное ведомство по защите конституции в своем последнем докладе об этой партии пишет, что она была основана в 2013 году и сейчас насчитывает около 800 членов или сторонников. Ее идеологические установки являются "национал-социалистическими, антисемитскими и расистскими". По данным журнала, в политической агитации партии четко выражено неприятие демократического конституционного государства, особенно в "темах убежища и иммиграции, которые подаются с агрессивной риторикой".

https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html

https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html

рейнланд-пфальц

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рейнланд-пфальц, германия