https://ria.ru/20241006/gaza-1976619837.html

Израиль заявил об ударе по зданию школы на севере сектора Газа

Израиль заявил об ударе по зданию школы на севере сектора Газа - РИА Новости, 06.10.2024

Израиль заявил об ударе по зданию школы на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что нанесла удар по зданию школы на севере сектора Газа, где, по данным израильских военных,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:56

2024-10-06T14:56

2024-10-06T14:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что нанесла удар по зданию школы на севере сектора Газа, где, по данным израильских военных, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой... на севере сектора Газа", - написала армия. В пресс-службе сообщили, что перед нанесением удара были предприняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году