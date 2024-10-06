https://ria.ru/20241006/gaza-1976604621.html

В Газе заявили о гибели более 40 человек от израильских ударов за сутки

В Газе заявили о гибели более 40 человек от израильских ударов за сутки - РИА Новости, 06.10.2024

В Газе заявили о гибели более 40 человек от израильских ударов за сутки

Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали более 40 человек, 256 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T11:54

2024-10-06T11:54

2024-10-06T11:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали более 40 человек, 256 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 45 погибших и 256 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава Газы. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 870, пострадали более 97,1 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году